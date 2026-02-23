La Cancillería del Perú señaló, mediante un comunicado que, “de acuerdo a los reportes recibidos hasta el momento”, no se han reportado peruanos afectados por los hechos de violencia registrados el último domingo en varios estados de México tras la caída de ‘El Mencho’, cabecilla del Cártel Jalisco Nueva Generación.

En ese contexto, y tras los hechos registrados en Guadalajara, expresó “su profundo rechazo a los actos de violencia perpetrados y su solidaridad con el pueblo de México, haciendo votos por el pronto restablecimiento de la seguridad y el orden público”.

Además, exhortó a los ciudadanos a reforzar las medidas de seguridad y acatar las indicaciones de las autoridades, en particular a quienes se encuentren en Jalisco, Baja California, Quintana Roo, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Nuevo León y Tamaulipas.

Asimismo, Torre Tagle recomendó seguir la evolución de la situación de seguridad mediante los canales oficiales y mantenerse alerta a las publicaciones de la Cancillería del Perú y del Consulado General del Perú en México en sus redes sociales.

En ese contexto, pidió estar atentos a cualquier variación o cancelación de vuelos, tanto nacionales como internacionales, así como a posibles bloqueos de carreteras.

Finalmente, la Cancillería recomendó evitar desplazamientos o viajes hacia los estados mencionados anteriormente.

Tras los hechos violentos registrados el domingo 22 de febrero luego de la muerte de ‘El Mencho’, el gobierno estatal de Jalisco reportó la detención de al menos 41 personas, involucradas en bloqueos de vías, quema de vehículos y actos de saqueo.

De acuerdo con información de EFE, el Ejecutivo de Jalisco detalló que 20 de los detenidos enfrentan acusaciones por “actos de violencia”, mientras que los otros 21 fueron intervenidos por saqueos y rapiña en establecimientos comerciales.

Nemesio Oseguera Cervantes, uno de los delincuentes más buscados por México y Estados Unidos, murió en un operativo llevado a cabo en Tapalpa, localidad situada al sur de Guadalajara, en el estado de Jalisco.