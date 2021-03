La candidata al Congreso por Renovación Popular en Madre de Dios que tiene una orden de captura vigente, Shirley Revollar, aseguró que no fue contactada por el postulante a la presidencia por su partido político, Rafael López Aliaga.

En declaraciones a América Noticias, Revollar Cáceres aseguró que no conoce ni se ha reunido de manera presencial o virtual con López Aliaga.

“A mí jamás el señor López Aliaga me hizo una llamada por zoom para convocarme, conocerme o para saber los ideales de mi región (Madre de Dios). Nada, absolutamente nada”, indicó.

Cabe recordar que Rafael López Aliaga, en una entrevista al programa ‘Punto Final’, aseguró que evaluó a los candidatos al Congreso de Renovación Popular desde su cama y “haciendo zoom”. “Tuve COVID-19 grave 90 días y estuve haciendo Zoom, pero así te demores una hora por cada candidato no sabes si va a hacer campaña o no. He hecho mi evaluación. Primero veo que no tenga antecedentes penales, que tenga experiencia”, aseguró.

Shirley Revollar, según informó América Noticias, tiene una orden de captura desde julio del 2018 por una sentencia en su contra por el delito de difamación, algo que no consignó en su hoja de vida. Al respecto, la candidata por el número 2 de la lista de Renovación Popular aseguró que apelará esa decisión judicial y dijo que el partido le dijo que no debía reportar esa información.

“Quería renunciar (a la candidatura) para no tener ningún problema con el Jurado Nacional de Elecciones en forma futura. Sin embargo, ellos se opusieron, me dijeron que si yo renunciaba se caía la lista”, señaló.

Para corroborar su versión, mostró conversaciones vía WhatsApp con el coordinador regional de Renovación Popular, Miguel Ali Beltrán, también candidato al Parlamento. Ahí, este último le dice “No es necesario Shirley que envíes ese documento (de la sentencia). En estos momentos ya admitieron la lista. Las cosas se presentan en su oportunidad [...] Por nuestra parte no hay problema. Espero que todo camine sin novedad. Adelante, paso firme, vista larga. Espero que el jurado no moleste”.

Revollar Cáceres, sentenciada en segunda instancia por difamación con el pago de 120 días multa y el pago de 20 mil soles de reparación civil, salió del Perú en noviembre del 2018 hacia Argentina y actualmente se encuentra en Brasil, desde donde envió sus declaraciones al noticiero.

VIDEO RECOMENDADO:

Coronavirus Perú: Gladys Tejeda pide vacunas para la delegación olímpica peruana