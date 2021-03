Después que Álvaro Paz de la Barra saliera en libertad, el abogado de Sofía Franco, Manuel Delhonte, tuvo una entrevista en América Noticias y reveló el motivo por e que la conductora de TV permanece detenida en la comisaría.

Según explicó el abogado de Sofía Franco, la fiscal ya dio el levantamiento de la orden de detención de los involucrados; sin embargo, la presentadora tiene otra orden de detención por no haberse sometido a la prueba de dosaje etílico.

“En el tema de violencia familiar, como ha habido flagrancia, la fiscal tiene 48 horas para investigar. Durante todo el día (de ayer) he estado con Sofía Franco, desde las 7 a.m. hasta la medianoche, la he ayudado y hemos visto casi todo el tema. Hoy en la mañana la fiscal ha dado el levantamiento de la orden de detención. Ya Álvaro salió, pero Sofía tiene otra orden de detención por violencia y resistencia a la autoridad por no haberse sometido a la prueba de dosaje etílico”, explicó el abogado.

“De hecho, ha ocasionado que llegue una fiscal adjunta de Lima Este esperando que Sofía sea trasladada de sección familia a delitos y faltas, luego le tomó su declaración y se le entregó una tableta de detención. No soy penalista, el doctor Julio Rodríguez va a acudir a la comisaría a tomar la defensa penal”, añadió la defensa de Sofía Franco.

Asimismo, el abogado de la presentadora de TV explicó cómo sucedió la intervención de Sofía Franco y aseguró que ella no ha recibido ningún apoyo de parte de su esposo o su familia.

“A mi Sofía Franco me llama a las 4:30 a.m., yo me encontraba en el sur con mi familia, me pide ayuda porque no tiene a nadie, como siempre le ha pasado, igual que la otra vez en el accidente de tránsito que no tenía abogado pese a que su esposo Álvaro es abogado y tiene un estudio de abogados, él nunca le ha dado ningún apoyo moral, ni real. Es mi amiga, acudí inmediatamente a su ayuda”, precisó.

“Yo llegué a la comisaría y me encontré a Sofía muy devastada, nerviosa, sola y a Álvaro lo encontré con su mamá, su hermana y cuatro abogados más paseándose por todo el patio de la comisaría y la cancha de fulbito. Una detención totalmente rara. Como a Álvaro también lo conozco, conversamos para ver si el tema podía archivarse, quedar sin efecto y estuvo de acuerdo en un primer momento, se trató de ver la manera que esto no trascienda por el bien de su menor hijo”, agregó.

Sin embargo, la defensa de Sofía Franco explicó que la decisión de conciliar quedó solo en palabras luego que llegara el examen del médico legista y el alcalde de La Molina conversara con su mamá y hermana.

“Cuando regreso (tras hablar con la prensa), da la casualidad de que llega el examen de medicina legal y Álvaro me dice: ‘Manuel, yo no voy a llegar a ningún acuerdo con esto, voy a solicitar la tenencia de mi hijo’. Inmediatamente la mamá abrió la puerta para despotricar contra Sofía. En la comisaría le dijeron (la madre y la hermana) a Álvaro: ‘si tu no vas con esto hasta el final, nosotras nunca más te vamos a ayudar’. Por eso también cambio de opinión”, dijo.

