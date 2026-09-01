Jenss Marty Lara Tantaquilla (31), el empresario minero que fue secuestrado el domingo en Trujillo cuando sujetos armados interceptaron su camioneta y asesinaron a cuatro personas que lo acompañaban, fue liberado.

Además, fueron capturados todos los delincuentes implicados en el caso.

Así lo informó el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, quien estuvo acompañado de Óscar Arriola, comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), para ofrecer detalles de la situación.

Cabe precisar que se trata de una liberación, más no de un rescate.

Jenss Marty Lara Tantaquilla fue secuestrado el domingo y liberado el lunes. (Foto: Difusión)

DETENIDOS

La tarde de ayer, el ministro Belaúnde indicó que gracias al trabajo policial, el empresario fue liberado.

“Gracias a la actuación diligente, decidida y profesional de la Policía, la víctima del secuestro se encuentra en este momento liberada y en compañía de su familia”, aseguró.

En la misma línea, señaló que los autores del secuestro y el asesinato de los cuatro acompañantes que iban en la camioneta, ya están bajo custodia policial.

“Están detenidos, incluyendo al gatillero que disparó contra las personas de esa camioneta”, precisó.

Adicionalmente se ha detenido al operador logístico, al que coordinó con los miembros de la organización ´Los Pulpos´, que están fuera del Perú, quienes dieron los uniformes, las armas y todo el equipamiento logístico. Ese individuo también se encuentra detenido", agregó.

Los intervenidos en El Porvenir y en Chepén son Frank Junior Quezada Cruz (23) “Ñato”, Julio Zavaleta Quezada (19) “Juliacho”, Cesar Iván García Rivera (20) “Bolacho”, Ángel Fabricio Bocanegra Linares (19) “Folo” y José Miguel Cherrepe Dávila (18) “Ares”.

Todos con antecedentes policiales y varios tenían requisitoria.

“Tengo que reafirmar la voluntad del Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori de librar una guerra, una batalla sin tregua y sin cuartel contra la extorsión, el sicariato. Nuestro propósito es neutralizar a todas estas organizaciones criminales. Hay que acabar con estas organizaciones”, sostuvo.

Precisamente, ayer por la tarde, la presidenta Keiko Fujimori envió un mensaje a través de sus redes sociales para enviar las condolencias y solidaridad con la familia de las cuatro personas asesinadas en el secuestro del empresario en Trujillo.

“Mi reconocimiento a nuestra Policía por su rápida y firme respuesta en este caso. Cuatro presuntos implicados en este repudiable crimen fueron capturados y el ciudadao que permanecía secuestrado fue liberado. No vamos a dar tregua a la delincuencia. El Gobierno responderá con firmeza”, escribió en X.

Detenidos tras secuestro en Trujillo. Foto: PNP

MÁS DETALLES

En la conferencia, el comandante general Arriola dijo que el móvil del secuestro todavía se encuentra en investigación.

“El móvil (del secuestro) es un tema que está en análisis y evaluación para no especular respecto del mismo. Recordemos que el caso reviste de una circunstancias muy sui géneris, muy extraordinarias, atípicas para ciertos comportamientos criminales en lo que es el estudio del desarrollo de esta organización”, afirmó.

En la conferencia, Arriola precisó que se trata de una “liberación”.

“Las investigaciones y las actuaciones policiales se encuentran en giro. En el momento oportuno daremos cuenta del resultado de esta investigación”, sostuvo.

Por su parte, el general PNP Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri, dijo que “sin triunfalismo” se ha capturado a integrante de la banda criminal “Los Pulpos” implicados en el hecho.

“He venido por disposición de la presidenta de la República. Hemos cumplido lo que siempre hacemos por Trujillo”, dijo.

Consultado por si la familia del empresario pagó dos millones de soles para liberarlo, Revoredo señaló que “son procedimientos especiales que hay que seguir”.

“Yo no puedo hablar de dinero porque eso debe demostrarse”, agregó.

Por su parte, el general Ricardo Espinoza, jefe de la Región Policial La Libertad, indicó que “en todo secuestro tiene que haber una negociación”.

“Yo no tengo la información (al ser consultado por cuánto pagaron). Yo me preocupo por la integridad, en la investigación se dirá si se pagó o no se pagó, pero yo me preocupo porque la persona esté a salvo. No sé si la familia ha pagado o no ha pagado, nuestro trabajo es policial, sino como tengo a cinco criminales detenidos”, señaló.

Además, indicó que se seguirá trabajando para desarticular a la banda criminal “Los Pulpos” que se encuentra arraigada en el Perú hace 30 años.

Ayer por la noche, llegó a Trujillo Jorge Chávez Cotrina, fiscal superior coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, para tomar competencia en la investigación.

El ministro Rafael Belaunde informó sobre la situación en Trujillo. Composición: Diario Correo.

EN LA MIRA

La liberación del empresario no deja de poner en la mira al comandante general Arriola.

Ayer por la mañana, la diputada Norma Yarrow (Renovación Popular) comentó que ya tiene las firmas necesarias para presentar un proyecto de ley que permitirá la remoción de Arriola.

“Creo que (Arriola) debió estar afuera hace rato”, indicó.

La legisladora también respondió por las declaraciones que dio su colega José Baella, quien consideró que antes de retirar a Arriola del cargo debe realizarse un análisis profundo debido a las consecuencias que un cambio en la Comandancia General tendría sobre toda la estructura de la Policía.

“El señor Baella no ha vivido lo que hemos vivido nosotros en el congreso anterior viendo a Arriola como solamente custodio durante tres años o dos años a Vladimir Cerrón”, sostuvo.

A esto se le suma lo dicho por Edgar Mancha, tercer vicepresidente del Congreso, quien consideró que no existen acciones concretas sobre la lucha contra la inseguridad ciudadana.

“Lo que ha pasado en Trujillo ya es el colofón de la ineptitud de este señor (Óscar Arriola)”, indicó el también representante de Renovación Popular.

Además, el Comité Ejecutivo Nacional y la bancada de Ahora Nación, exigió la renuncia de Arriola.

Mediante un pronunciamiento, el grupo condenó el ataque criminal ocurrido en Trujillo y consideró que el hecho “es la prueba más brutal del fracaso de la conducción policial actual”.

“Exigimos la renuncia del comandante general Arriola. Su continuidad ya no es sostenible”, agregó.

El Congreso todavía tiene pendiente debatir un proyecto de ley que impulsó Juntos por el Perú para habiliar al presidente a cesar en funciones al comandante general antes de los dos años de gestión.