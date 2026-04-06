Carlos Álvarez respondió a las críticas de su hermano durante su último mitin en Cajamarca. Aunque Arturo Álvarez y el cómico firmaron la paz en diciembre, los últimos resultados en las encuestas enciendieron nuevamente los cuestionamientos hacia el aspirante a la presidencia.

El postulante de “País para Todos” aclaró que actualmente no existe ningun tipo de conflicto entre ambos. En declaraciones de junio del 2025, Arturo cuestionó la preparación de su hermano durante una entrevista en el programa Magaly TV La Firme.

El video volvió circular en redes sociales debido a la coyuntura electoral, sin embargo el humorista precisó que antes de acudir al evento oficial conversó con Arturo y este le deseó buena suerte en el evento.

“Nada, nada, todo está muy bien. Incluso he hablado con él (Arturo) en la tarde deseándome mucha suerte aquí en este encuentro con Cajamarca”, respondió.

Carlos Álvarez sugirió que su posicionamiento favorable en encuestas genera reacciones de otros competidores. En su percepción, la recirculación de declaraciones antiguas responde a estrategias de campañas adversas.

“Bueno, no sé. Ante los golpes bajos, las bajezas, las difamaciones, las calumnias o poner refritos de hace meses. Bueno, ¿qué se puede hacer?”, comentó.

El candidato también indicó que no ofrecerá mayores detalles sobre sus asuntos familiares y reafirmó su cariño hacia su hermano Arturo.

“Yo amo a mi familia, no voy a tocar más el tema porque mi vida familiar no la ventilo a los medios de comunicación. Yo amo a mi hermano, amo a mi familia y más amo al Perú.”, puntualizó.

Carlos Álvarez, candidato presidencial de País para Todos, cierra su campaña presidencial en Cajamarca: Ante difamaciones y calumnias, ¿qué se puede hacer? Yo amo a mi familia, mi vida familiar no la ventilo. Amo a mi hermano



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Confirmación de cierre en Lima

Finalmente, Álvarez confirmó la organización del mitin final en la capital limeña y evitó especular sobre un eventual paso a segunda vuelta electoral. Su postura enfatiza que la decisión corresponde exclusivamente a los electores peruanos.

“Las encuestas son las encuestas, como le he dicho, pero hay que respetar hay que respetar eh la decisión del electorado, porque con serenidad”, manifestó.