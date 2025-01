El alcalde de Surco, Carlos Bruce, lamentó el retiro del proyecto de ley sobre la reelección de alcaldes y gobernadores.

En declaraciones con Canal N, el burgomaestre considera que dicha decisión responde a un cálculo político debido a que “han querido evitar que partidos como Somos Perú, que cuenta con más de 400 alcaldes en todo el país, tenga la oportunidad de reelegir a sus mejores autoridades”.

“Creo que es un error y que no fortalece el sistema democrático. Aprobaron la reelección para ellos mismos, pero no para el resto del país, lo que priva a provincias y distritos de seguir contando con alcaldes eficientes”, añadió.

Debido a ello, Bruce señaló que tras el retiro del proyecto de ley, ahora su objetivo será postular a la alcaldía de Lima.

“No puedo continuar en Surco, como hubiera sido mi deseo, ya que he vivido allí por 63 años. Trabajar en mi distrito no es un trabajo, es un placer. Sin embargo, dado que no tengo esa opción, considero que postular a la alcaldía de Lima es una buena alternativa. Creo que estoy preparado para asumir el mayor reto de mi vida”, sostuvo.

“Ser alcalde de Lima no es tarea fácil, pero tengo la experiencia necesaria. He sido ministro de Vivienda y alcalde, y la alcaldía de Lima sería el punto culminante de mi carrera política”, manifestó.

Carlos Bruce evalúa postular a la Alcaldía de Lima: “Es una muy buena posibilidad”

El actual alcalde de Surco, Carlos Bruce, expresó que considera seriamente la posibilidad de postular a la Alcaldía de Lima para el periodo 2027-2030.

En recientes declaraciones, manifestó su confianza en poder realizar “un buen trabajo” en la capital, basándose en los avances logrados durante su gestión en Surco.

“Es una muy buena posibilidad (postular a la alcaldía de Lima). (…) Parece que nos están funcionando las cosas en Surco, siempre hay cosas por hacer, pero estamos avanzando y creo que podríamos hacer un buen trabajo en Lima”, señaló a RPP. Además, indicó que, de postular, lo haría bajo la bandera del partido político Somos Perú.

Bruce destacó que el municipio de Lima enfrenta dos desafíos principales: la recuperación del Centro Histórico y la mejora del tránsito vehicular en la ciudad.

Sobre el primer punto, subrayó la importancia de poner en valor zonas emblemáticas como Barrios Altos, siguiendo los pasos de gestiones pasadas, como las de Alberto Andrade y Luis Castañeda.

En cuanto al tránsito, el alcalde de Surco enfatizó que el manejo de la “transitabilidad” es una función esencial del municipio limeño. Señaló que es crucial optimizar el sistema de semáforos y los ejes viales para reducir el tiempo que los ciudadanos emplean en desplazarse.

TE PUEDE INTERESAR