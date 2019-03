Carlos Bruce sobre investigación de la Fiscalía en su contra por supuesta corrupción: "Esa es una patraña" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El ministro Carlos Bruce respondió luego de que la Fiscalía inició una investigación contra él y otros cinco congresistas por presuntas actos de corrupción en las obras de agua y desagüe en Chiclayo.

Según explicó el encargado de Vivienda, en setiembre del 2017 pidió que su sector sea ejecutor de obras de desagüe en Chiclayo, Trujillo y Piura por un tema de emergencia sanitaria, sin embargo explicó que el alcalde de Chiclayo fue el único quien se opuso a cederle la ejecución.

Bruce contó que a cambio, el alcalde que está preso le pidió una obra de ejecución de pistas, pero que todo se conversó en presencia de su viceministro de saneamiento.

"Hablamos y el alcalde efectivamente no quería darme la ejecutora y me dijo que a cambio de esto, yo le diera una obra de pista. Yo le dije 'Bueno, presente su expediente, alcalde. Si lo podemos ayudar y hacer una pista, perfecto, pero denos esta unidad ejecutora de una vez y punto', eso ha sido. Yo tengo testigos de lo que hablé. Ahora este alcalde está preso y un fiscal le ha dicho ' Si tu echas a gente poderosa, yo te saco de la cárcel'. Así no se hace justicia", señaló Bruce.