El abogado penalista Carlos Caro se refirió a la revocación de beneficios como colaborador eficaz al exsuperintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, e indicó que ello no afecta a la continuación del proceso”.

El letrado indicó en RPP que el Artículo 481 del Código Procesal Penal señala que si el acuerdo de colaboración y beneficios es denegado por el fiscal o desaprobado por el juez, las declaraciones formuladas por el colaborador se tendrán “como inexistentes y no podrán ser utilizadas en su contra”.

Para Carlos Caro la revocación de beneficios como parte del acuerdo de colaboración eficaz de Jorge Barata no impide seguir con el proceso. “Allí la norma habla de la desaprobación del acuerdo a nivel de la Fiscalía y a nivel del Poder Judicial en la etapa de homologación (...) Habría que interpretar que incluye la revocatoria, porque se está perdiendo el beneficio, con lo cual todo lo declarado no podría ser usado en su contra. Sin embargo, recordemos que la Fiscalía ya ha armado los casos, para bien o mal, con información del colaborador , de manera que lo que diga o no diga el colaborador no es tan importante para continuar con este proceso”, sostuvo.

Indicó que el exfuncionario de Odebrecht en Perú tiene el beneficio de extinción de pena. “Cuando en el mes de junio de 2019 se aprueba el acuerdo de colaboración eficaz, no es un acuerdo individual, sino que le favorece a él, a otros ejecutivos y sobre todo a la empresa. Es un acuerdo corporativo. Esta revocatoria es tardía porque no hay nada que pueda perder el señor Barata en Perú. Él puede permanecer en Brasil. Nadie lo va a sacar de ahí”, dijo.

Consideró que en algún momento la Fiscalía también debe pedir la revocatoria de la colaboración eficaz de la empresa.

Jorge Barata

El Poder Judicial revocó el acuerdo de colaboración eficaz contra el exsuperintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata. Ello, después que la Fiscalía denunciara que incumplió en dar su testimonio en el juicio contra el expresidente Ollanta Humala.

El fallo emitido por la jueza Margarita Salcedo del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional fue tras la denuncia del fiscal José Domingo Pérez Gómez, debido a que el exfuncionario de Odebrecht no declaró en su condición de testigo en dicho caso.

