El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Carlos Mesía, defendió la facultad de la Cámara Alta para modificar el proyecto de delegación de facultades legislativas solicitado por el Ejecutivo. El legislador aseguró que la revisión respetará las propuestas aprobadas por la Cámara de Diputados, aunque planteó incorporar otros temas vinculados con la seguridad ciudadana.

Durante una entrevista en RPP, el senador de Fuerza Popular invocó el artículo 102 de la Constitución para sustentar la capacidad del Senado de introducir cambios al documento remitido por los diputados. Sin embargo, descartó que su comisión busque alterar el sentido del dictamen.

“El artículo 102 de la Constitución señala que el Senado puede modificar lo que viene de la Cámara de Diputados. No podemos renunciar a eso (...). Que estén tranquilos, que nosotros no vamos a desnaturalizar las propuestas que han venido de allá”, expresó.

¿Qué propuso el titular de la Comisión de Constitución del Senado?

Mesía consideró que el Senado debe debatir el fortalecimiento de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y la posibilidad de que la Policía Nacional asuma el control de los penales, en lugar de los funcionarios del INPE. Además, planteó reducir los plazos de investigación contra las organizaciones criminales mediante procesos sumarios, ante el uso de tecnologías como redes sociales y drones.

“Podemos establecer una modalidad de proceso sumario. Esto no significa que volvamos a la década de los 90. Pero sí digamos acortar los plazos de las investigaciones”, indicó.

Niega que el Gobierno reciba poderes ilimitados

Frente a las críticas sobre una posible concentración de atribuciones en el Ejecutivo, el senador recordó que el Congreso conserva mecanismos de fiscalización, como la interpelación y la censura, y puede derogar leyes mediante otras normas.

“No hay cheques en blanco en la democracia porque existen los controles. Existe la interpelación, la censura y, además, las leyes se derogan por otras leyes”, señaló.

Finalmente, Mesía descartó que Fuerza Popular busque imponer normas sin consenso, pues su bancada cuenta con 22 escaños en el Senado. Indicó que mantiene conversaciones con Renovación Popular y que buscará acuerdos con otras agrupaciones para conseguir respaldo a las propuestas.