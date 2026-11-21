Más del 50% de los niños menores de cinco años presenta alguna enfermedad bucal y, entre los menores de 12 años, más del 70% tiene caries dental o enfermedades periodontales. La situación también alcanza al 90% de la población adulta, advirtió el decano del Colegio de Cirujanos Dentistas del Perú (CCDP), Ricardo Rojas.

“Las enfermedades de la boca son un problema endémico y crónico, no solamente los niños menores de 5 años, sino en menores de 12 años, mujeres gestantes, los adultos y los adultos mayores”, manifestó. Explicó que estas afecciones pueden perjudicar la alimentación y el desarrollo de los menores, además de agravar otros problemas de salud, como la anemia y la desnutrición.

El representante del gremio atribuyó estas cifras a la falta de políticas públicas y de conocimientos sobre prácticas preventivas, tanto en el sector Salud como en Educación. “No solamente es la falta de políticas públicas, sino también la falta de conocimiento en prácticas preventivas. Esa simbiosis que tiene que ver con las autoridades nunca se le dio la importancia necesaria. Mucho más caro sale rehabilitar a una persona, cuando mucho más manejable es prevenirlo”, sostuvo.

Rojas también alertó sobre el consumo frecuente de productos con alto contenido de azúcar, como galletas, gaseosas y jugos envasados, cuyos residuos permanecen adheridos a los dientes y favorecen la aparición de caries. Por ello, pidió a las autoridades regionales y nacionales fortalecer los programas preventivos. “El colegio profesional y las autoridades deben ir de la mano para explicarles la problemática y que ellos entiendan de lo importante que es tener una salud oral sana”, dijo.