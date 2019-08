Carlos Neuhaus: "Es lamentable que el país no avance en inversión"

Síguenos en Facebook

En medio de un permanente conflicto entre Ejecutivo y Legislativo, Carlos Neuhaus Tudela (68) sacó adelante los Juegos Panamericanos Lima 2019, los cuales unieron a millones de peruanos. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué lo mantuvo firme? El excandidato a diputado, y tablista de corazón, nos responde estas interrogantes y no elude la candente coyuntura política.

Se afirmaba que no cumpliríamos con los Panamericanos, que se repetirían los casos de la reconstrucción de Ica y el norte. ¿Cuál es su percepción ahora? No me gusta que nos comparen. La metodología que usamos es distinta a la que se usa para la reconstrucción del norte o de Pisco, Paracas, afectados por el terremoto de 2007. Es difícil medirnos con la misma vara, pedimos leyes especiales que nos permitieron avanzar más rápido.

El convenio de Gobierno a Gobierno con el Reino Unido… Sí. Nos ha facilitado mucho los procesos de licitación. Antes de los Panamericanos, el ratio de empresas que se presentaban por licitación era 1.6 o 1.8. En las obras de los Panamericanos tuvimos 40 o 45 interesadas en presentar sus propuestas.

¿Cómo enfrentó la presión política, sobre todo la de algunos congresistas, y los argumentos respecto a que más importante que los Panamericanos eran las necesidades urgentes del país? Por supuesto que son más importantes las necesidades más urgentes. Pero, de acuerdo con la información que yo tenía, dije: “Si ustedes me garantizan que va a haber dinero para atender al resto de personas, yo desarrollo los Panamericanos”.

El deporte tiene la virtud de unir a la gente, estos juegos han logrado eso. Espero que no se sigan dividiendo por otras cosas”

¿Es consciente de que es un personaje icónico en un país donde la capacidad de gestión es cuestionada? No sé si icónico, pero hay muy buena gente en el Perú que tiene capacidad de gestión y quizá por no dar el salto de tomar una responsabilidad, como la que nos ha tocado, no haría nada.

Cuando le encomiendan este proyecto, ¿cuáles eran sus dudas y/o certezas? Una de las cosas que teníamos en la cabeza es: “Esta es una responsabilidad de Estado, tenemos que cumplir como país y no podemos defraudar”.

¿Cómo tomó que el presidente de Panam Sport, Neven Ilic, opinara que los de Lima 2019 fueron los mejores Panamericanos de la historia? Muy agradecido. Incluso, al inicio, alguien del equipo (nuestro) le comentó a otro del equipo de Panam: vamos a hacer los mejores juegos, y este le respondió: “Con tal que cumplas con hacerlos más o menos decentes, ya pues”. Pero se nos pasó la mano (risas), en el buen sentido de la palabra.

¿Qué piensa sobre los proyectos paralizados en el país, especialmente los relacionados con la minería? Es lamentable que el país no avance en inversión. Obviamente, hay que analizar bien los problemas y el qué hacer. Yo creo que estos juegos han sido buenos, quizá contra todo pronóstico. La gente dice: “Faltó esto, faltó lo otro”. Pudo haber faltado cosas, el gran detalle es que rebasamos las expectativas.

¿Le preocupó que en 28 de julio, con los juegos en marcha, el presidente Martín Vizcarra anuncie la propuesta para adelantar las elecciones? Sí, hubo cierta preocupación, pero había que ofrecer buenos juegos.

¿Piensa en ser candidato presidencial o congresal? Mire, eso no ha pasado por mi mente. Estoy preparado para terminar estos juegos, hacer lo mejor que se puede los Parapanamericanos, y de ahí tomarme un descanso, que realmente lo necesito; han sido dos años y 10 meses intensos.

Deja en stand by la política... Sí, sí. Agradezco mucho a los que lo sugieren, también piensen que tengo familia.

¿Cuánto daño le hace al país el enfrentamiento entre el Ejecutivo y Legislativo? Espero que se resuelva rápido, vamos a empezar a perder exportaciones de cobre y eso no es bueno. El deporte tiene la virtud de unir a la gente, estos juegos han logrado eso. Espero que no se sigan dividiendo por otras cosas.

Carlos Neuhaus, Pdte. del Comité Organizador de los Panamericanos

CIFRAS

34 meses trabajó Neuhaus para organizar los juegos.

39 medallas lograron los deportistas peruanos: 11 de oro, 7 de plata y 21 de bronce.

PERFIL

Carlos Neuhaus



Empresario

Estudió Ciencias Administrativas en la Universidad de Lima. Fue director del Banco del Trabajo (1994-2008) y presidió la Federación Peruana de Surf.