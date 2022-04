Carlos Tello: “Lo que se necesita ahora es la unión de los peruanos”

¿Qué memorias y reflexiones llegan a usted a 25 años de conmemorarse la Operación Chavín de Huántar?

El trabajo que hicimos nosotros es un trabajo producto de una conjunción de esfuerzos. Primero: la decisión política del entonces presidente (Alberto Fujimori) y de todos los integrantes, incluyendo el coronel (José) Williams, que en ese entonces comandaba la operación, hasta el último soldado. Fue una conjunción de voluntades de la parte política, militar y en general de todo el pueblo peruano, que quería la libertad de los rehenes. Es algo que se necesita ahora, la unión de todos los peruanos para salir de los problemas que tenemos.

Frente a estos meses convulsos y el panorama político que ha afectado a las instituciones, ¿Qué debe representar este hecho para los peruanos?

Es el trabajo de un militar y el reconocimiento y respeto que debe tener la población para con sus Fuerzas Armadas. Fuera del servicio a la guerra, servimos para operaciones de apoyo humanitario, frente a la pandemia del COVID-19, y otros, porque somos la única organización que tenemos logística, medios y personas a dedicación a tiempo completo. (...) Muchos ya voltearon la página del terrorismo y el terrorismo sigue.

¿Cree que avanza la lucha contra la subversión?

Para mí es lamentable que durante este tiempo todos los gobiernos pusilánimes han permitido que otros grupos, con otros intereses, cuenten una historia totalmente tergiversada, en donde los malos de la película somos nosotros, los militares. Y eso no es así, no cuentan absolutamente nada de lo que realmente han hecho los grupos subversivos. Es más, tenemos un museo de la memoria que lo único que hace es reivindicar a los grupos terroristas.

¿Qué mensaje envía a la ciudadanía y las autoridades sobre la conmemoración de Chavín de Huántar?

Yo no quiero mezclar el tema político con esta conmemoración y este hecho tan sublime, que es la acción máxima que pueda hacer un militar: dar la vida por otra persona sin conocerla. (...) Nuestro trabajo era mantener con vida a los rehenes y nosotros arriesgamos nuestra vida por gente que no conocíamos, y es un tema que no tiene una valoración económica. Y eso lo seguimos haciendo, lo sigue haciendo gente en este momento en el Vraem que está luchando contra los remanentes de Sendero Luminoso.





Carlos Tello Aliaga. Contralmirante AP (r)

Ingresó a la Escuela Naval en 1978 y se retiró de la Marina en 2013, siempre involucrado en la lucha antiterrorista. Fue el responsable de las cargas explosivas que permitieron el ingreso de los comandos.