Carlos Tubino sobre denuncia de Vilcatoma: "Ella ya no tiene ninguna relación con la bancada"

Tras la solicitud de la tercera vicepresidenta de la República, Yeni Vilcatoma, de detener a los exdirectivos de Odebrecht, Marcelo Odebrecht y Jorge Barata. Correo se comunicó con el parlamentario de Fuerza Popular Carlos Tubino, para precisar si la bancada apoyará a la parlamentaria.

"La congresista Vilcatoma ya no tiene ninguna relación con la bancada, ninguna y lo pongo con mayúsculas. Ella tiene todo el derecho de presentar la denuncia que considere conveniente. Ella ha pedido su licencia de la bancada", precisó el legislador.

Asimismo, señaló que Yeni Vilcatoma no participa de las reuniones de la bancada. "Ella no coordina con nosotros, no participa en reuniones, no participa en nada".

De igual modo, aseveró que él se enteró sobre la sobre la solicitud de la parlamentaria a través de la prensa. "Como grupo parlamentario no sabíamos nada en absoluto (sobre la denuncia que presentó Vilcatoma)".

Cabe precisar que, Yeni Vilcatoma informó que estas personas (Marcelo Odebrecht y Jorge Barata) fueron denunciadas ante el Ministerio Público para que sea remitida en breve plazo al Poder Judicial en miras a que se haga efectiva su solicitud.