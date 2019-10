Carlos Tubino: "Soy una persona recontra honrada, tengo 51 años luchando por el Perú"

Síguenos en Facebook

El miembro suplente de la Comisión Permanente Carlos Tubino consideró que tergiversaron su opinión cuando indicó que las elecciones congresales programadas para el 26 de enero del 2020 no atraen y que es imposible recuperar el dinero invertido en campañas.

"Tergiversan con maldad lo que he tratado decir; soy una persona recontra honrada tengo 51 años luchando por el Perú. Acá existe voto preferencial, tienes que hacer conocer tu número, si haces campaña política con tu $ y no haces sinvergüencerías arruinas tu familia", escribió el excongresista.

Tergiversan c maldad lo q he tratado decir; soy una persona recontra honrada tengo 51 años luchando p el Perú! Acá existe Voto Preferencial, tienes q hacer conocer tu numero, si haces Campaña Politica c tu $ y No haces sinvergüencerías arruinas tu familia. https://t.co/u3MmS0uBJM — Carlos Tubino (@TubinoCarlos) October 7, 2019

El exparlamentario generó polémica por su opinión difundida en la mencionada red social y un usuario le mencionó que la política no es un negocio, por lo que Tubino respondió.

"No es un tema de negocio, de acuerdo, tampoco tirar tu dinero al viento", contestó el exlegislador que representaba a Fuerza Popular.

Carlos Tubino siguió respondiendo a los usuarios que le reclamaban por haber mencionado que era imposible recuperar el dinero "que se invierte" en las campañas políticas.

"Te quisiera ver sacar dinero de tu bolsillo en una campaña política. A mí no me sobra como a ti", "eso lo hemos hecho todos. A nadie le interesa tirar su dinero al viento, no es un tema de hacer negocio, ojalá lo entiendas", fueron algunas respuestas del fujimorista.