El juez Richard Concepción Carhuancho se pronunció en ‘Panorama’ tras ser vinculado con la liberación de barras de oro a favor de la empresa minera “Lomas Doradas”, propiedad de los hermanos Miu Lei y que involucra a Andrés Hurtado.

“Yo nunca he devuelto las barras de oro. Esa información es inexacta. Yo no he tomando ninguna decisión judicial respecto a ello. Yo no puedo asumir responsabilidades de otros”, señaló el magistrado y asegura sentirse indignado, pues considera que quieren mancillar su honra y su reputación.

“Hubo un pedido de la empresa “Lomas Doradas” para la devolución de las barras de oro, sin embargo, mi respuesta fue clara. Mediante la resolución 4 de fecha 24 de agosto del 2021, resuelvo declarar infundado la variación de la medida de incautación de cinco barras de oro. Es decir, denegué”, expresó.

De acuerdo relató el magistrado, su decisión fue apelada y posteriormente hubo un desistimiento de la apelación ante el tribunal superior. Luego el fiscal Lucio Sal y Rosas Guerrero, dispuso el levantamiento de la medida de incautación y ordenó la devolución del oro a la empresa “Lomas Doradas”.