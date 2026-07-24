Aunque el Tribunal Constitucional (TC) lo libró de una prisión preventiva de 24 meses, Vladimir Cerrón continuará investigado en el caso que generó dicha medida.

Esta pesquisa, sobre el presunto financiamiento ilícito a las campañas electorales de Perú Libre, comenzó con el Caso Los Dinámicos del Centro, un proceso penal de presunta corrupción que involucra a más de 40 personas.

En detalle

En este caso, se le imputa a Cerrón encabezar una presunta organización criminal en el interior del Gobierno Regional de Junín.

Según la tesis fiscal, durante la gestión del exgobernador se cobraron sobornos para el otorgamiento indebido y la recategorización de licencias de conducir.

Además, se habría producido “la contratación en la entidad de personas allegadas a Perú Libre, con el direccionamiento de los procesos, a fin de favorecer a quien la organización disponía”.

También se atribuye un favorecimiento “a determinadas personas en los procedimientos de contratación para el mantenimiento de carreteras entre el 2019-2020”.

La pesquisa alcanza al hermano del exfuncionario, el aún congresista Waldemar Cerrón, y su madre, Bertha Rojas. El legislador fue situado en el nivel dos de la red, mientras que su progenitora, como aparente testaferra.

Cerrón intentó librarse del caso en 2024 con un recurso judicial. Sin embargo, el juez Jorge Chávez Tamariz desechó su pedido.

“En su actuación, se verificó [sic] hasta 39 sobornos que evidencia un presunto cohecho pasivo propio, dos contrataciones que nos dan luces del delito de negociación incompatible y 14 procedimientos de selección respecto al delito de colusión, donde en algunos casos se habría ocasionado perjuicio patrimonial al Estado”, concluyó el magistrado.