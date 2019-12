El Poder Judicial realizó esta mañana la audiencia en la cual se evaluó el pedido de José Chlimper, miembro del directorio del Banco Central de Reserva (BCR) y exsecretario general de Fuerza Popular, para apartar al juez Víctor Zúñiga Urday de las investigaciones contra él, Keiko Fujimori y otros por presunto lavado de activos.

La Segunda Sala Penal de Apelaciones encabezada por César Sahuanay Calsín presidió la audiencia de la recusación presentada por Chlimper Ackerman, rechazada en primera instancia por el propio Víctor Zúñiga.

En la sesión, el abogado de Chlimper, José Nolasco, sustentó su pedido para apartar a Víctor Zúñiga por considerar que “existen antecedentes graves y fundados elementos que ponen en cuestión su imparcialidad” al decidir a favor de incluir al exdirigente de Fuerza Popular a la investigación por presunto lavado de activos, crimen organizado y otros delitos.

“Incorpora supuestos aportes de campaña de empresarios peruanos, que no son objeto de investigación y no se les atribuye lavado de activos [...] Para construir su resolución, incorpora hechos del 2016 -cuando mi defendido no era secretario general-, criminaliza estos aportes de campaña lícitos”, aseguró Nolasco.

En respuesta, la representante del Ministerio Público, Liliana Briceño (fiscal adjunta que apoya al equipo especial Lava Jato) acusó a la defensa de José Chlimper de descontextualizar frases de la resolución del juez para buscar una recusación que, de ser aprobada, apartaría de Víctor Zúñiga de la investigación contra Keiko Fujimori.

El presidente de la sala, César Sahuanay, terminó la audiencia luego de una hora y aseguró que notificarán su resolución en el plazo de ley.

José Chlimper fue incluido en la investigación contra Keiko Fujimori por presunto lavado de activos y actualmente hay un pedido del fiscal José Domingo Pérez para que se dicte comparecencia con restricciones en su contra. La audiencia que deberá presidir Víctor Zúñiga fue programada para el 20 de enero del 2020.