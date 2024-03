Mateo Castañeda, abogado de la presidenta Dina Boluarte, cambió de cambió de estrategia y ahora pidió que se adelante la declaración de la mandataria ante el Ministerio Público “de manera inmediata” por el caso de los relojes Rolex.

En la víspera, la defensa legal de la jefa de Estado había indicado que Dina Boluarte declararía ante la Fiscalía el próximo viernes 5 de abril por el caso de los relojes de alta gama.

“Mediante la presente, adjunto escrito con la que nuestra patrocinada se sirve solicitar a su despacho se tome su declaración indagatoria de manera inmediata”, se lee en la solicitud que el abogado Mateo Castañeda presentó la mañana de este 31 de marzo ante el Ministerio Público.

Además, en el documento adjunto sobre el caso de la presidenta Dina Boluarte, se precisa: “ En vista de la turbulencia política que se viene produciendo como consecuencia de las diferentes diligencias que su despacho viene realizando y habiéndose programado mi declaración indagatoria para el viernes 05 de abril de 2024 a las 8:30 horas con la Providencia N°37 del 27 de marzo de 2024, de conformidad con el artículo 84.6 del Código Procesal Penal, acudo a su despacho a fin de solicitar se tome mi declaración indagatoria de forma inmediata, a efectos de esclarecer lo más pronto posible los hechos materia de investigación; consecuentemente pido a usted se deje sin efecto la información antes precisada”.

Diligencias

Cabe precisar que la defensa de Dina Boluarte había indicado que durante el allanamiento a la residencia de Palacio de Gobierno, los representantes del Ministerio Público hallaron 10 relojes, los cuales no fueron incautados.

“Tiene muchos relojes, tiene una variedad de relojes que se ha examinado. Es un conjunto de relojes en su domicilio de Palacio de Gobierno. Han sido exhibidos, mostrados, con diferentes marcas, connotaciones”, dijo.

No obstante, el abogado Mateo Castañeda no confirmó los relojes en cuestión eran originales. “Han constatado los relojes, han tomado fotografías, y no ha sido incautado ningún reloj. Aproximadamente, unos 10 (...) Hay algunos relojes bonitos, con ciertas apariencias; pero eso deben determinarlo los expertos”, indicó.

Como se sabe, el Ministerio Público realizó el fin de semana un operativo de allanamiento con descerraje en la vivienda de la presidenta Dina Boluarte, con fines de registro e incautación, por el caso de los lujosos relojes “Rolex”, tal como se advierte en la resolución de dicha diligencia.

“Aclarar que el allanamiento -con descerraje de ser el caso- REGISTRO que comprenda ambientes interiores y demás dependencias cerradas, REGISTRO PERSONAL de todos aquellos que se encuentren presentes al inicio de o durante la diligencia con fines de incautación de los relojes Rolex, y documentos que guarden relación con los delitos investigados”, se lee en la resolución de allanamiento a Palacio de Gobierno.

En la víspera, la presidenta Dina Boluarte Zegarra dio un mensaje a la Nación en el que denunció que la diligencia fiscal forma parte de un “acoso sistemático”.

