Caso Wampís: PJ ordena siete días de detención preliminar contra tres policías por presunta minería ilegal

El Poder Judicial dicto siete días de detención preliminar contra tres policías por el presunto delito de minería ilegal en agravio del Estado como parte de las investigaciones del caso Wampís.

Los agentes policiales detenidos fueron identificados como Alex Iván Maco Vilcherrez, Issac Rosillo Palacios y Richard Armando Rengifo Pérez son acusados de presuntamente proteger botes de mineros ilegales en el río Santiago.

Ellos fueron retenidos por la comunidad de Villa Gonzalo el pasado 18 de abril y el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW) señala que los policías arrojaron sus armas de fuego al agua al ser descubiertos.

La orden de detención preliminar impuesta por el Juzgado de Paz Letrado de Investigación Preparatorio de Río Amazonas, también incluye a otras personas vinculadas con estas actividades ilícitas, entre las que se identificaron algunos ciudadanos ecuatorianos.

Los detenidos son: Eduardo Vega Abarca (Ecuador), Wilman Ramos Papa (Ecuador), Edgar Robles Guevara (Ecuador), Brandon Flores Silvera (Ecuador), Milton Flores Dávalos (Ecuador) y Abraham Rosillo Abad (Perú).

Piden ayuda al Ejecutivo

Según informó el diario La República, una delegación del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís se trasladó a la capital para solicitar al Ejecutivo que intervenga en el desalojo de los mineros ilegales que operan en la cuenca del Santiago. Andrés Noningo, consejero del Gobierno wampís, expresó su preocupación y advirtió sobre el riesgo de un conflicto mayor si no se toman medidas adecuadas.

“Venimos acá, ante las altas autoridades, para hacerles presente que si el Gobierno, a través de sus funcionarios encargados, no interviene, puede haber otro ‘baguazo’. Estamos tensos. Si ellos no hacen nada, va a pasar algo peor que el ‘baguazo’, porque si entramos en conflicto esas gentes extrañas no podrán regresar y si regresan serán cadáver. Ese es el peligro, podemos entrar en ese nivel”, advirtió.

El caso ha generado gran inquietud tanto a nivel local como nacional, pues pone de relieve la complejidad y gravedad de la problemática de la minería ilegal en la región amazónica.

Acuerdo

En la comunidad de Villa Gonzalo, el miércoles 23 de abril, autoridades del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís y la Comisión de Alto Nivel del Estado Peruano lograron una serie de acuerdos significativos. Entre los compromisos alcanzados se destaca la elaboración de un plan de interdicción para combatir la minería ilegal en la provincia de Condorcanqui.

Por otro lado, se reconoció al grupo de control socioambiental Charip como un comité de autodefensa, y se acordó la formación de un grupo de trabajo multisectorial destinado a promover proyectos económicos productivos que respeten el medio ambiente.





TE PUEDE INTERESAR