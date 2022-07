El vocero de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, se pronunció en contra de la actitud de la primera dama, Lilia Paredes, quien se negó a responder este miércoles en la Comisión de Fiscalización por el caso de su hermana, Yenifer Paredes.

El parlamentario calificó de “burla al Congreso” la presentación de la esposa del presidente Pedro Castillo, debido a que se abstuvo a responder las preguntas formuladas por el presidente del grupo de trabajo parlamentario, Héctor Ventura (Fuerza Popular).

“Me parece que es una burla al Congreso, hacer distraer la atención de tantos congresistas para no declarar, mejor no hubiera venido, pero era algo esperado. Estábamos esperando una reacción de esa naturaleza porque tiene culpabilidad y cuando una persona no tiene culpabilidad no se atreve a declarar de manera libre y franca”, declaró en diálogo para Canal N.

Seguidamente, el legislador sugirió que la cuñada del jefe de Estado, Yenifer Paredes, habría sido “escondida” para evitar brindar declaraciones y acudir a las citaciones, tanto de esta comisión, como la que tenía programada para el último lunes en la Fiscalía,.

“Yo creo que ya decidieron esconderla y que no declare, creo que por ahí va el asunto, porque sino estaría declarando. Creo que está en la misma condición que los otros que se han fugado”, manifestó.

Declaraciones de Jorge Montoya

Lilia Paredes en Fiscalización

Este miércoles, Lilia Paredes Navarro acudió junto a su abogado, Benji Espinoza, a la comisión del Congreso y reiteradamente se negó a responder las interrogantes que se le plantearon.

“Por recomendación de mi abogado defensor, me abstengo totalmente en declarar porque ya el 8 de julio declaré en la fiscalía. Nada más”, comentó la esposa del jefe de Estado al inicio de la sesión y lo que repitió después de cada pregunta.

“Aún así, señora Paredes, vamos a proceder con el desarrollo de la sesión y vamos a realizar las preguntas y si cree conveniente, podrá hacer uso de su derecho constitucional a guardar silencio”, respondió el presidente de la comisión.

