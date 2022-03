Desde Puno, el presidente Pedro Castillo denunció que hoy comenzará una “campaña demoledora” en contra del Gobierno, a pocos días de que el Congreso debata la moción para su vacancia.

Durante un encuentro con la población del distrito de Platería, el mandatario adelantó que el fin de semana se difundirán mensajes, “montajes”, audios y videos contra su gestión en la prensa.

En el lugar, Castillo Terrones agregó que irá al Pleno de este lunes, en el que se debatirá su eventual destitución.

“La próxima semana estaremos nosotros en el Congreso de la República, por una citación que se ha hecho, por una convocatoria que se nos ha hecho, para ir a responder de lo que se quiere hacer creer al pueblo peruano”, refirió.

Y añadió: “Esta semana, a partir de mañana (hoy), hay una campaña demoledora al Gobierno, sacando hasta el fin de semana algunos mensajes, montajes de algunos audios, de algunos videos, para que esta prensa que tiene un objetivo haga creer”.

Castillo Terrones dijo esperar que el Parlamento no crea en “este tipo de chantajes” y pidió a los parlamentarios “no caer” en los reportes periodísticos que se difundirían y que podrían sumarle más cuestionamientos.

El mandatario también cuestionó a un supuesto sector de empresarios que lo responsabilizan del alza de precios de víveres, a fin de “generar una crisis” y sumar un motivo más para su destitución.

“Hay congresistas que sí entienden la necesidad de este pueblo y no van a caer en este tipo de chantajes, y no van a creer en este círculo mediático y, coincidentemente, con algunos empresarios -que no aman el país- dicen que por culpa de Pedro Castillo se ha elevado el precio del pan, del pollo. (Quieren) generar una crisis para que haya una razón el lunes en el Congreso para ver de qué manera se vaca al presidente”, añadió.

CLASISMO. Asimismo, el mandatario manifestó que el Perú no debe detenerse por confrontaciones no creadas -aseveró- por el Gobierno.

En otro momento, el jefe de Estado informó que el próximo 8 de abril se desarrollará en Puno una sesión del Consejo de Ministros.

“No venimos solo a ver las necesidades, sino a dar soluciones (...). El 8 de abril estaré aquí con todos los ministros”, resaltó durante la entrega de títulos de habilitación sanitaria a Centros de Producción Acuícola (CPA) de Trucha, en la plaza de Armas de Puno.

Es preciso señalar que para hoy se tiene previsto el III Consejo de Ministros Descentralizado en la ciudad de Acobamba, en Huancavelica.

Más tarde, Castillo apeló de nuevo a su frecuente discurso sobre el clasismo. “Hay gente que se burla de un campesino, de un chacrero. Nosotros hemos nacido de acá, de este suelo, en esta tierra que nos vio nacer y vamos a seguir recultivando, con un Gobierno para que juntos, con los maestros, se siga cultivando el quechua, el aymara, nuestros usos y costumbres porque ese es el verdadero sentir del pueblo”, sostuvo.

“No debemos sentirnos menos que los que viven en San Isidro, Miraflores, en zonas pitucas del país”, agregó.

PENDIENTE. Por otro lado, el premier Aníbal Torres sostuvo ayer reuniones con figuras políticas, de cara al anunciado encuentro del Acuerdo Nacional de mañana.

Sin embargo, por la noche trascendió que el carácter del evento cambiaría a raíz de las críticas de partidos políticos, que cuestionaron que la actividad se produzca dos días antes de que se discuta la vacancia presidencial.

Por la mañana, Torres recibió al vicepresidente del Parlamento Andino, Javier Arce, así como a la presidenta del Partido Político Somos Perú, Patricia Li, y el congresista José Jerí.

En diálogo con la prensa, el legislador indicó que planteó al primer ministro que el Acuerdo Nacional cambie de fecha y se desarrolle luego del debate de la vacancia.

En tanto, vía Twitter, el líder y excandidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, aseveró que su agrupación no acudirá a la convocatoria de mañana, tras criticar también que el encuentro se desarrolle antes de que se discuta la vacancia.

Según la agenda de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), se tenía prevista también la presencia de legisladores de Podemos. Sin embargo, no asistieron a la cita.

La bancada de Avanza País también rechazo la convocatoria. Añadieron que esta “evidencia el uso político de este importante foro de debate y concertación (...) de Estado”.

Por la noche, llegó a la sede de la PCM el fundador y secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, para reunirse con el premier.

En declaraciones a la prensa, Cerrón refirió que, frente a que algunos partidos no han asegurado su presencia esta mañana, en la sesión de mañana del Acuerdo Nacional se va “fijar la agenda a discutir en una próxima reunión”, a realizarse después del debate de la vacancia. El objetivo es -afirmó- que los partidos políticos miembros de este espacio “no se sientan coaccionados y no sea una reunión condicionada a algo”.