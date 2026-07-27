La diputada Cecilia Chacón (Fuerza Popular) señaló que la elección de las Mesas Directivas del Senado y la Cámara de Diputados refleja la distribución de fuerzas dentro del nuevo Congreso bicameral. La parlamentaria afirmó que la votación permitió que una cámara quede en manos del oficialismo y otra sea encabezada por la oposición.

Chacón brindó estas declaraciones durante una entrevista en el programa Cuarto Poder, luego de presidir la Junta Preparatoria de la Cámara de Diputados, sesión en la que Óscar Reto, del Partido del Buen Gobierno, fue elegido como presidente de la Mesa Directiva para el periodo 2026-2027. La legisladora sostuvo que los resultados deben asumirse como parte del funcionamiento democrático del Parlamento.

¿Qué dijo tras la elección de Miguel Torres y Óscar Reto?

Al referirse a la elección de Miguel Torres (Fuerza Popular) como presidente del Senado y de Óscar Reto en la Cámara de Diputados, la parlamentaria indicó que cada bloque obtuvo una representación producto de los votos obtenidos durante las jornadas electorales.

“En una democracia quien determina las elecciones son los votos y ha ganado y felicito al diputado Reto por esta victoria. Y sin duda alguna los grupos de izquierda que han conformado la mesa, pues han tenido la gran mayoría de votos”, manifestó.

La congresista sostuvo que la composición de las mesas directivas obligará a las distintas agrupaciones políticas a buscar acuerdos para avanzar con la agenda legislativa. En ese sentido, consideró que temas como seguridad ciudadana, pobreza, educación y atención frente al fenómeno El Niño pueden generar puntos de encuentro.

“Vamos a tener que seguir consensuando porque así se hace política y creo que todos tenemos la misma preocupación, que son las necesidades de todos los peruanos”, expresó.

Defiende voto secreto

Durante la jornada electoral también se registraron cuestionamientos por algunos hechos ocurridos durante la votación del Senado, entre ellos el voto viciado de un integrante de la Coalición Democrática y la decisión de la senadora Silvana Robles de no mostrar su cédula al momento del sufragio. Al respecto, Cecilia Chacón prefirió no atribuir responsabilidades sobre las decisiones de otros parlamentarios y señaló que corresponde a cada agrupación política evaluar estos hechos.

La diputada de Fuerza Popular recordó que el voto parlamentario es secreto y sostuvo que este mecanismo permite proteger la libertad de decisión de los congresistas durante una elección.

“Yo no puedo opinar acerca de los votos de terceros, eso tendrá que verlo cada uno en sus partidos”, afirmó.

Asimismo, defendió la reserva del sufragio como una garantía para evitar presiones sobre los legisladores.

“El voto justamente al ser secreto es de alguna manera para defender que la opinión de alguien se pueda ver amenazada”, agregó.

Juntos por el Perú suspendió a Silvana Robles

Esta noche, la bancada de Juntos por el Perú anunció la suspensión de Silvana Robles mientras se desarrolla una investigación interna por no mostrar su cédula durante la elección de la Mesa Directiva del Senado. Ante esta decisión, la diputada Cecilia Chacón señaló que respeta las medidas que adopten las distintas agrupaciones políticas, aunque cuestionó que se limite la actuación individual de los parlamentarios.

“Lamento mucho que en democracia se vete a alguien”, expresó.

Chacón sostuvo que dentro de las bancadas existen acuerdos políticos, pero también debe reconocerse la autonomía de cada representante al momento de tomar decisiones.

“Dentro de todas las bancadas somos personas únicas y podemos hacer uso de nuestro voto”, manifestó.