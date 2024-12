El gobernador de La Libertad y líder del partido Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña, afirmó que su bancada no respalda interpelaciones, censuras ni vacancias, y exhortó a los parlamentarios a enfocarse en su labor legislativa.

“Al Congreso le pido que, en lugar de dedicarse a estar censurando, interpelando o pensar en vacancia, que se dediquen a legislar en tema económico, temas de seguridad ciudadana”, expresó César Acuña a la prensa.

Luego continuó con: “ pedirles al Congreso que el gran perdedor, si hay vacancia o censuras es la población. No pierdan el tiempo”.

Sobre Alberto Otárola

Acuña también opinó sobre la versión dada por Alberto Otárola respecto a una cirugía que se realizó la presidenta Dina Boluarte.

“El tiempo dirá la verdad y el tiempo demostrará las cosas que se dicen. Aquí se hace política de mala manera, dicen que todo está mal, mal hecho y eso no está bien. Tratar de buscar una vacancia no es honesto, porque están buscando ello cuando saben que no hay votos”, afirmó.