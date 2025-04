La congresista Sigrid Bazán se pronunció este martes sobre el pedido de asilo diplomático que Nadine Heredia realizó ante la embajada de Brasil en Lima. Desde el Congreso, la parlamentaria del Bloque Democrático Popular sostuvo que se trata de un derecho legítimo, aunque consideró cuestionable su uso en el contexto de un proceso judicial.

“Está en su derecho. Es algo que a mí me parece lo correcto cuando se trata de enfrentar delitos que no ha cometido (...) Entiendo que el mecanismo de pedir asilo es parte del derecho de una persona”, declaró Bazán a la prensa.

Sin embargo, también señaló: “Huir no me parece lo correcto. Yo no huyo de mis problemas, y mucho menos cuando se trata de delitos cometidos. Podría hacerlo, lo puede hacer, lo ha hecho”.

Finalmente, Bazán hizo una reflexión crítica sobre la situación política en el país: “Lo que creo que podemos sacar de todo esto es que, lamentablemente, en nuestro país, ser presidente implica irse preso. Eso nos habla de la paupérrima clase política que existe”.