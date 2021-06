El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña Peralta, reiteró que su agrupación política se ratifica en su posición de “esperar con serenidad” las conclusiones a las que llegue el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre la solicitud de nulidad de actas de la segunda vuelta de las Elecciones Generales de Perú de 2021.

A través de su cuenta en Twitter, aseguró que la presencia de la congresista electa Gladys Echaíz y de Daniel Córdova, exjefe del plan de gobierno de su partido, en la conferencia de prensa donde pidieron al presidente al Francisco Sagasti que solicite una auditoría a la Organización de Estados Americanos (OEA), fue a “título personal”.

“El partido Alianza para el Progreso que lidero, se ratifica en su posición de esperar con serenidad las conclusiones a las que llegue el JNE. La presencia de Gladys Echaíz y Daniel Córdova en reciente conferencia de prensa es a título personal y no compromete al partido”, señaló en la red social.

Cabe indicar que en la conferencia también participaron otros congresistas electos, como Adriana Tudela (Avanza País) y Jorge Montoya (Renovación Popular), acompañados del excongresista Jorge del Castillo.

“Nuestra conferencia o nuestro propósito es invocar, exigir al presidente Sagasti -porque es el único que puede solicitar a la OEA una auditoría aparte del Jurado Nacional de Elecciones, que evidentemente no la va solicitar- pero la invocación es que ambos candidatos también se allanen a una auditoría”, expresó Daniel Córdova.

“Si la auditoría determina que el señor [Pedro] Castillo es el ganador, obviamente, hay que reconocer, si la auditoría determinar que la señora Keiko Fujimori es la ganadora, también hay que hacerlo”, añadió.

En ese sentido, exhortó a los candidatos presidenciales Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) a solicitar también este proceso para tener “certeza de que la elección ha sido limpia y transparente”.

En tanto, Gladys Echaíz (Alianza para el Progreso) consideró que se necesita “reconciliar a dos posiciones políticas enfrentadas”, por lo que se buscan conocer “la verdad”.

“Hoy necesitamos una solución que una, no que divida al pueblo, que trate de reconciliar a dos posiciones políticas enfrentadas por la no solución de un problema que, de mantenerse, más bien polarizará más a la comunidad, a la sociedad. Por lo menos a nosotros no nos mueve otro interés, buscamos sencillamente la verdad por la lucha de todo aquel que crea en el valor justicia”, dijo.

