Waldemar Cerrón, segundo vicepresidente del Congreso de la República y miembro de la bancada Perú Libre, está siendo cuestionado por impulsar proyectos de ley para la creación de universidades públicas en el país sin contemplar su financiación, sostenibilidad y, mucho menos, su calidad educativa. A esto se suma una nueva controversia, ya que el congresista copiaría sus proyectos de ley sin tener en cuenta las diferentes realidades de cada región.

Copia en serie

Esta anomalía se observó en el proyecto de ley presentado el pasado 8 de mayo para la creación de la Universidad Autónoma de Jauja. En el artículo cuatro, referido a la adecuación, se olvidó cambiar el nombre de la universidad, pues en el texto de dicho proyecto dice literalmente que “la comisión organizadora de la Universidad Nacional Fronteriza de Yunguyo tiene un plazo de un año a partir de su constitución para la elaboración del estatuto y organización conforme a la ley universitaria”.

Cabe precisar que Cerrón también presentó un proyecto de ley para promover la creación de la Universidad de Yunguyo en Puno, un día después del de Jauja. Esta situación ha generado críticas sobre la falta de atención a los detalles y las diferencias regionales en los proyectos de ley del parlamentario.

Un error grave

Para el congresista Alex Paredes, integrante de la Comisión de Educación del Congreso, lo que ha hecho Cerrón en el proyecto de ley es grave. “No han reparado en detalles fundamentales. Puedes tener similitudes, pero no puedes considerar una cosa que no corresponde a una región en otra. Eso no está bien, y la técnica parlamentaria lo va a desaprobar porque hay todo un recorrido y cuando hay errores insalvables, lo que hacen es plantear notas aclaratorias” dijo

“Nosotros nos fijamos en la fórmula legal porque ahí está el fondo de lo que se quiere hacer. A veces se pueden cometer errores que no se visibilizan, pero, debe revisar sus proyectos porque ha entrado bastante en el rubro de creación de universidades”, refirió Paredes. Señaló que en la formula legal a veces hay similitudes.