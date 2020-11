El presidente de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña, se reunió esta mañana con el presidente de la República, Francisco Sagasti, y al finalizar declaró a la prensa para informar que la bancada de su partido político respaldará y apoyará al Gobierno.

“ He venido a decirle que, como APP, tendrá todo el respaldo, el apoyo al Gobierno . Recuerden que necesitamos estabilidades. Necesitamos estabilidad política, social y económica. He venido y APP es un partido responsable, por lo tanto, creo que hoy más que nunca hay que darle toda la confianza a este Gobierno”, expresó en diálogo con la prensa al salir de Palacio de Gobierno.

El líder político también dijo que los temas principales que conversó con el mandatario fue sobre la pandemia, educación, reactivación económica y la transparencia de las elecciones nacionales que será en abril del 2021.

[EN VIVO] César Acuña tras reunión con Sagasti: Hemos hablado sobre la pandemia, de cómo reactivar la economía nacional y la transparencia

“Le hemos dicho que como país necesitamos que el Gobierno haga un plan y garantizar la comunicación. Creo que los peruanos estamos esperando que el Gobierno asegure el presupuesto para la vacuna y que no solamente es tenerla también tiene que haber una estrategia para saber cómo se va a distribuirla”, manifestó.

Por otro lado, Acuña reiteró que nunca estuvo de acuerdo con la vacancia presidencial contra Martín Vizcarra y que fueron los congresistas de su bancada los que votaron de acuerdo a sus pensamientos políticos.

“En una entrevista dije que César Acuña no estaba a favor de la vacancia, eso lo dije yo. Nunca estuve de acuerdo con la vacancia, solamente que cada congresista vota de acuerdo a su conciencia y en APP no podemos imponer y cambia la conciencia de las personas. El que vota no es César Acuña, sino los congresistas ”, sostuvo.

