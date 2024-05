Tras la denuncia constitucional que la Fiscalía de la Nación presentó en su contra acusándolo del delito de tráfico de influencias agravado por presuntos cobros a alcaldes, que sobrepasarían los S/100 mil, a cambio de incluir sus proyectos en la ley de presupuesto del 2021, el excongresista de Junín, Cesar Combina se pronunció para Correo.

Combina Salvatierra señaló que dicha denuncia se generó por “chismes” que publicó Vladimir Cerrón en sus redes sociales.

“El que ahora es un prófugo de la justicia dijo en ese entonces que tenía audios de más de 60 alcaldes que estaban dispuestos a declarar sobre presuntos pagos que me habrían hecho, nunca presentó los audios. Lo cierto es que, la Fiscalía de la Nación ha formalizado una investigación sin siquiera adjuntar mis declaraciones porque no me las ha pedido, es decir, se han saltado pasos. Además, no han adjuntado ninguna declaración de los alcaldes porque no son ciertas esas afirmaciones (...) me solidarizo con ellos, con los alcaldes, ya que no se puede venir a difamar, a mancillar las honras de ellos como autoridades que fueron en su momento”, señaló.

Consultado sobre los pagos que el exalcalde de Colca, José Luis Cerrón Nestáres, hizo a su cuenta bancaria, señaló que se trató del pago por una transacción comercial que inició incluso antes de que fuera congresista.

“Si, hizo dos depósitos en 2023, pero por actividades comerciales que no tenían nada que ver con mis funciones congresales, de esas actividades y transacciones tengo documentos que mostraré a la fiscalía cuando me las pidan, pero como repito, no me las han pedido todavía”, indicó.

Sobre las afirmaciones de Omar Chehade quien dijo se entrevistó con varios alcaldes, dijo que “solo está buscando sus cinco minutos de fama, la verdad es que no voy a perder mi tiempo hablando de lo que ha dicho”.

Sin embargo, Cesar Combina señaló que tomará acciones legales y denunciará penalmente a quienes lo están difamando.

“Me acusan, me difaman sin nombres, sin pruebas. Yo si tengo pruebas y testigos que estoy adjuntando para denunciarlos”, finalizó.