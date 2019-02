César Villanueva: "De haber cometido infracción, Vizcarra debe ponerse a derecho"

Síguenos en Facebook

Han pasado dos años desde que uno de los mayores desastres naturales, el denominado fenómeno El Niño costero, azotó el Perú, dejando un saldo de 162 personas fallecidas, 500 heridas y 19 desaparecidas, según el reporte oficial del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Este año, el panorama no es alentador, debido a las constantes lluvias, desbordes de ríos y huaicos ocurridos en las últimas semanas en el norte, centro y sur del país. En diálogo con Correo, el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, advierte que el Perú no está preparado para un desastre como el ocurrido en el 2017, y por ello el Ejecutivo viene haciendo todos los esfuerzos necesarios para que exista el menor impacto posible en caso de repetirse ese trágico escenario.

Se escucha hablar de vacancia presidencial por la presunta relación entre Vizcarra y el Club de la Construcción, y ya no es el fujimorismo. ¿Cómo ve esa posibilidad?

Se respetan todas las opiniones, pero tanto para hablar de vacancia como de responsabilidades en estos procesos... Lo importante es aclararlas, investigarlas y salir de todas las dudas.

Jorge Villacorta, secretario del partido PPK, tenía conocimiento de la parte financiera. ¿Qué puede decir al respecto?

Respetamos las palabras de todos los que quieran dar una opinión sobre algo que es especulativo hasta que no se hagan las investigaciones.

Rodolfo Prialé habló sobre una reunión y entrega de dinero. ¿Por qué mentiría si está intentando ser colaborador eficaz?

No lo sé. No puedo especular, no es mi costumbre, pero lo que queremos para salir de las dudas es que hagan las investigaciones. Qué más podemos decir...

Se dice que Prialé entregará pruebas que acreditan su versión. De suceder, ¿se debería presentar una vacancia contra el Presidente?

De haber las pruebas suficientes, será el Ministerio Público quien juzgue lo que tiene que juzgar y sancione lo que tiene que sancionar. Porque la vacancia es más un tema de sanción política, lo que importa es si el Presidente cometió alguna infracción de tipo legal, no sé ética. Eso no ha sucedido.

De ser así, ¿le corresponde al Congreso hacer su parte?

De haber cometido algún tipo de infracción, el Presidente y cualquier peruano está obviamente en el marco de ponerse a derecho.

¿Pone las manos al fuego por el Presidente?

Totalmente, porque no conozco a Martín Vizcarra de hoy, lo conozco desde que éramos gobernadores. Conozco de su transparencia y eficiencia como técnico y gobernador.

Le cambio de tema. ¿El Perú está preparado para un fenómeno El Niño como el ocurrido en el 2017?

Estamos con la idea de que en algún momento lo va a estar. En estos momentos, todavía el Perú no está preparado.

Si este año sucede algo similar, ¿no estaremos listos?

Sería muy pretencioso decir que el país está listo según la fuerza de la naturaleza. Lo que estamos haciendo son todos los esfuerzos para que haya el menor impacto posible con la naturaleza. Hemos trabajado el programa de prevención y vamos a seguir trabajando.

Si cada año sucede algo similar, ¿por qué no hay políticas de prevención?

Si se recorre la historia, incluidos gobiernos anteriores, se han hecho esfuerzos para el traslado de centros poblados. Pero un tema de prevención no se consigue por una ley o presupuesto, sino fundamentalmente por crear conciencia en la gente que tiene que trasladarse a otro lugar. En Mirave han tenido el problema décadas atrás. Tuvieron un mandato hace años para un traslado y no quisieron hacerlo. Es una lección que nos duele, pero es una verdad.

¿Cómo evalúa la gestión de Gilbert Violeta y Juan Sheput al interior de la bancada de PPK?

Cada uno tiene un estilo propio. Nosotros tenemos un estilo que es coincidente, porque tenemos coherencia en las cosas políticas que queremos por delante.

Si Sheput y Violeta deciden dejar la bancada, ¿afectaría al Ejecutivo?

Eso lo tiene que determinar la bancada como organización. Nosotros como Ejecutivo respetamos lo que la bancada asuma, porque son miembros de una bancada y pueden decidir retirarse, incorporarse de nuevo... No lo sé. Es un tema que no nos compete.

¿Pero no les afectaría siendo la bancada oficialista, de gobierno?

No, no. Porque nosotros ahora último hemos tenido una reunión con nueve de ellos. No han estado por alguna razón los congresistas Sheput, Violeta y Heresi. Pero sí el resto. Entonces ellos son la bancada y juntos con los otros tres nombrados son bancada (...). Nos gustaría que todas las bancadas se mantengan sólidas, de manera que avancemos con la estabilidad política.

¿Es cierto que hay más de una bancada que apoya al Ejecutivo?

Quisiéramos que el 100%. Hay bancadas que apoyan, por ejemplo, cuando hemos dado la propuesta de mejorar las condiciones de ejecución y organización sobre la reconstrucción. Apoyaron todas.

¿La bancada de PPK sigue siendo la bancada oficialista?

Para nosotros, sí; y para ellos, de acuerdo con las reuniones que hemos tenido, también. Si hay uno, dos o tres que piensan diferente, no es una cuestión que nosotros tengamos que calificar.

¿A quiénes se refiere?

Hay una bancada llamada PPK que se ha reunido con nosotros y consideramos que es una bancada oficialista, pero si hay voces discordantes, eso corresponde a ellos.

¿Está de acuerdo con la creación de nuevas bancadas?

Más de lo que ya hay, creo que ya no (risas).

FP ha reducido sus integrantes. ¿Han dejado de ser una molestia para el Ejecutivo?

Las fuerzas se equilibran un poco más, y eso es bueno en la democracia. Todo poder absoluto es siempre riesgoso.

¿Pero ahora tienen más tranquilidad para trabajar?

Siempre hemos tenido, más que la tranquilidad, la vocación de trabajar entre el Ejecutivo y el Congreso.

¿Publicarán la Ley Orgánica de la JNJ?

Estamos haciendo una revisión de todo y estamos listos para publicarla probablemente el lunes (mañana).

¿Más adelante se podrá incorporar la paridad de género?

Nos hubiese encantado (...) No lograrlo no es un drama, porque empezamos a constatar que la gente empieza a hablar de la paridad de género.