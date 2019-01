César Villanueva sobre recomposición de comisiones: "Tranquiliza al Perú saber que habrá un equilibrio"

Síguenos en Facebook

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, aseguró que tranquiliza al Perú saber que habrá un equilibrio en el Congreso luego de que el Consejo Directivo aprobó la recomposición de las comisiones, el último miércoles.

"Tranquiliza al Perú saber que habrá un equilibrio (en las bancadas) y unas relaciones en función de la productividad tanto del Ejecutivo como el Legislativo, con las leyes que se están presentando", subrayó.

En diálogo con Canal N, el jefe de Gabinete indicó que ese fraccionamiento en el Parlamento no aparece como un elemento distorsionador ni como algo que perjudicará a las fuerzas políticas.

Luego, César Villanueva negó que exista un acuerdo entre el Gobierno y el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, en miras a mejorar las relaciones con el Legislativo.

"No tenemos ningún acuerdo en particular con ningún miembro del Congreso ni de bancada. Mantenemos una actitud positiva de mantener una buena relación en conjunto de diez bancadas hasta ahora, probablemente once, pero las que se formen para nosotros va a ser un mecanismo de relación sistemática con las bancadas", remarcó.

El último viernes, el Consejo Directivo sin los votos de Fuerza Popular aprobó la recomposición de las comisiones.