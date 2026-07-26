El exoficial mayor del Congreso, José Cevasco, advirtió que los senadores y diputados que muestren su voto públicamente durante la elección de las Mesas Directivas podrían ser pasibles de sanciones, al considerar que dicha conducta vulnera el reglamento parlamentario, que exige el carácter secreto del sufragio en este tipo de procesos.

Cevasco explicó que todos los congresistas, sean senadores o diputados, se comprometen a respetar tanto la Constitución como el reglamento del Congreso desde el momento en que juran el cargo, compromiso que incluye el capítulo referido a las votaciones de carácter secreto.

“Entonces, ellos tienen que respetar la norma que indica que las votaciones para la Mesa Directiva son secretas”, sostuvo en Exitosa, cuestionando además la falta de medidas frente a los legisladores que revelan su voto.

Como se conoce, varios de los congresistas que ejercen este voto ya mostraron cuál era su elección, por lo que Cevasco solicitó establecer límites a fin de evitar prácticas que dañen la imagen del Parlamento.

“Hemos tenido a lo largo de los años la pésima imagen de los parlamentarios mostrando su voto. El Congreso ha fallado en eso, porque lo que han debido hacer es sancionar a aquellos que muestran su voto, contraviniendo lo que manda el reglamento. Alguien tiene que poner un límite a este tipo de conductas”, afirmó.

Sobre el fondo de la norma, Cevasco manifestó que el carácter secreto del voto busca garantizar la libertad de elección de los parlamentarios, evitando que se sientan comprometidos con algún candidato o que enfrenten posibles represalias por votar en determinado sentido.

Según indicó, esta reserva permite que el votante actúe sin presiones externas al momento de definir su elección para la conformación de las Mesas Directivas.