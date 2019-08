Chinchero: Comisión de Justicia interrogará a fiscal Zoraida Ávalos por caso

Síguenos en Facebook

El martes 10 de setiembre, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, en su presentación ante la Comisión de Justicia del Congreso, deberá dar alcances de las investigaciones en el caso Chinchero, que presuntamente involucra al presidente Martín Vizcarra.

Este tema será añadido a la agenda del grupo de trabajo, a fin de que Ávalos indique las funciones del Ministerio Público en el marco de la lucha contra la corrupción.

La fiscal fue citada la semana pasada y, según nuestras fuentes, ya habría confirmado su asistencia. Allí deberá informar sobre el caso “Lava Jato” y otros temas que atañen a su institución.

CHINCHERO

El procurador Amado Enco dijo que la fiscal Zoila Suero, de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, tras dos años de investigación, habría hallado indicios de responsabilidad en el jefe de Estado, con lo cual podría reabrirse el caso.

DETALLES

El presidente de la Comisión de Justicia, Moisés Guía (Contigo), expresó que es importante consultar sobre el tema.

“Como congresista tendré que hacer las preguntas necesarias con respecto a la actualidad política, dentro de las cuales, obviamente, se están alistando las preguntas sobre el caso Chinchero”, precisó.

Anotó que para ello viene trabajando con sus asesores. También se le consultó si este caso podría complicar la situación del Mandatario, y señaló que eso no puede confirmarse hasta que se compruebe su responsabilidad. Además, lamentó que Vizcarra en cada región insista con el adelanto de elecciones y enfatice que no va a retroceder. “Quien apertura lo de Chinchero es el propio Estado por medio del procurador, no es el Congreso, no es ningún legislador”, agregó.

SE ALLANA

El ministro del Interior, Carlos Morán, resaltó la predisposición del jefe de Estado de colaborar con el caso. “Él está dispuesto a allanarse a todas las investigaciones que la Fiscalía pudiese aperturar. Capaz ha encontrado otros indicios, pero el presidente Vizcarra tiene la mayor tranquilidad”, precisó.

Anotó que, como el Presidente tiene “la conciencia tranquila”, no tiene inconveniente en “pedir que se recorte el mandato presidencial y, por consiguiente, su inmunidad. Ese hecho ya pinta de cuerpo entero la calidad moral del presidente Vizcarra”, finalizó.