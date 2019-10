Chlimper: “Demostraré ante el Poder Judicial lo errado y desatinado de la pretensión del fiscal Pérez”

Síguenos en Facebook

El exsecretario general de Fuerza Popular José Chlimper aseguró que demostrará en el Poder Judicial “lo errado y desatinado” de la intención del fiscal José Domingo Pérez quien el 7 de octubre incluyó al también integrante del directorio del Banco Central de Reserva (BCR) en la investigación por lavado de activos que le sigue al partido fujimorista por falsos aportes de campaña.

A través de su cuenta de Twitter, Chlimper indicó el fiscal Pérez “ha dispuesto investigación preparatoria sin una mínima investigación preliminar” en su contra y lamentó que, pese a sus pedidos para que tome su testimonio, no lo hizo.

“Con sorpresa he tomado conocimiento por los medios que el fiscal José Domingo Pérez ha dispuesto investigacion preparatoria en mi contra por supuestos delitos en las campañas 2011 y 2016. Me someto a cualquier investigación como lo he hecho desde que me incorporé a Fuerza Popular el 2014”, escribió.

"Tengo 43 años de vida empresarial, gremial y política con una trayectoria limpia sin una sola sentencia en mi contra y demostrare ante el Poder Judicial lo errado y desatinado de la pretensión del fiscal Pérez. Repito, colaboraré con la Justicia como siempre lo he hecho”, señaló.

Como se recuerda, en una disposición fiscal fechada 7 de octubre, José Domingo Pérez formalizó una investigación preparatoria contra Chlimper por los presuntos delitos de lavado de activos, delitos contra la administración de justicia en las modalidades de falsa declaración y fraude procesal, y el delito contra la fe pública por falsificar documentos privados.