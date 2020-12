Luego de permanecer por cinco días en el cargo de ministro del Interior, el general PNP (r) Cluber Aliaga presentó ayer su carta de renuncia al presidente Francisco Sagasti.

El jefe de Estado aceptó de inmediato su dimisión. En su reemplazo ingresó el ex oficial mayor del Congreso José Elice Navarro, quien se convierte en el tercer titular del Mininter durante el régimen transitorio.

Aliaga asumió la cartera del sector después que su antecesor, Rubén Vargas, dejara el cargo el último miércoles.

Correo pudo confirmar que la salida de Aliaga responde a una aparente insistencia del Gobierno para “obligarle” a no retirar al personal de confianza de su antecesor.

“La primera ministra no ha querido escuchar ni leer los documentos que se formularon sobre la situación de la PNP (...) Un ministro tiene que ser escuchado, no quisieron ni leer los documentos que presenté. Me ha costado cuatro días de esfuerzo junto con el personal del ministerio”, declaró a Willax tras su renuncia en el cargo.

Exposición. Previamente, Aliaga asistió a la Comisión de Justicia del Congreso para rendir cuentas sobre las manifestaciones sociales tras la vacancia de Martín Vizcarra y las protestas contra la Ley de Promoción Agraria.

Al comenzar su presentación, mostró diversos materiales audiovisuales sobre la supuesta violencia que ejercieron los manifestantes contra los miembros de la Policía los días 11 y 14 de noviembre en el Centro de Lima.

Según el extitular del Mininter, la PNP fue objeto de agresión “ilegítima” y hasta “delincuencial”.

En uno de los vídeos presentados en el grupo de trabajo parlamentario se observó como algunos manifestantes rompieron el concreto de los jardines de la ciudad, los que luego arrojaron a los agentes. “Causaron daños a la propiedad pública y privada”, enfatizó ante la comisión.

Frente a estos actos, Aliaga indicó que se dispuso de que, en adelante, la PNP filme sus propios vídeos para identificar a las personas que ejerzan acciones violentas “que lindan con lo delictivo”.

Más tarde, precisó que aún no se puede responsabilizar a los agentes policiales de un “excesivo” uso de fuerza, ya que todavía no concluyen las investigaciones.

Sobre el deceso de un manifestante en La Libertad, reconoció que este falleció producto del impacto de un proyectil de arma de fuego.