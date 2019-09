Congreso recibirá a Comisión de Venecia el próximo 23 de setiembre

Síguenos en Facebook

La titular de la Comisión de Constitución del Parlamento, Rosa Bartra, informó que el próximo lunes 23 de setiembre su mesa de trabajo recibirá a los visitantes de la Comisión de Venecia a fin de que emitan una opinión sobre el proyecto de adelanto de elecciones.

La también congresista de Fuerza Popular indicó que esta cita fue consultada por el presidente del Congreso, Pedro Olaechea.

"El (lunes) 23 de setiembre se tiene previsto realizar una sesión extraordinaria de esta comisión en la que participarán los representantes de la Comisión de Venecia que tienen por encargo visitar nuestro país para poder informarse del contexto en el cual se planteó el proyecto de adelanto de elecciones", señaló Bartra en la sesión de esta mañana.

Rosa Bartra recordó que la exposición de diversas entidades, incluyendo a especialistas nacionales e internacionales, busca brindar a la Comisión de Constitución y a sus integrantes "elementos de análisis" para poder elaborar un dictamen para que luego sea debatido al pleno.

Ese anuncio fue cuestionado por los miembros de la comisión que representan a las bancadas del Frente Amplio y Nuevo Perú.

"Esperar a la Comisión de Venecia que no tiene carácter vinculante va contra las decisiones que se tomaron en las primeras sesiones de no tomar medidas dilatorias. No seamos contradictorios en este tema", señaló Marco Arana.

Alberto Quintanilla, de Nuevo Perú, coincidió al manifestar que la opinión de la Comisión de Venecia no es vinculante, por lo que se debería permitir que el pleno se pronuncie este mes.

"Quien va a decidir son los 130 congresistas, nosotros. En ese sentido, si esta comisión no tiene a bien resolver el problema antes del 30 (de setiembre) creo que debería ir al pleno. Asumamos la responsabilidad. Si se quiere archivar, que se archive", comentó.