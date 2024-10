La Comisión de Ética aprobó con 7 votos a favor, 2 en contra y una abstención, el inicio de la investigación preliminar contra Pasión Dávila, quien es acusado de pedir un “bono mensual” a su exasesor principal. El parlamentario habría realizado dicho pedido bajo el argumento de que tenía “muchos gastos”, reveló Panorama.

En su participación en la sesión de este lunes 28 de octubre, el congresista negó las imputaciones y afirmó ser víctima de extorsión por parte del extrabajador Víctor Carlos Espinoza, a quien calificó de “vengativo” y con “antecedentes negativos”.

“El exasesor no ha presentado ninguna prueba. El mismo admite que nunca me entregó parte de su bono. Además, no conforme con acusarme, se atreve a manchar mi honor y el de una trabajadora de mi despacho con infundadas alegaciones de infidelidad. Es evidente que está actuando por venganza al haber sido despedido por pérdida de confianza debido a sus conductas desleales”, señaló Dávila.

🔴 #EnVivo | Denuncia de oficio contra el congresista Pasión Dávila, por presunta vulneración a la ética parlamentaria. pic.twitter.com/ywvXqV49Vx — Comisión de Ética Parlamentaria (@comision_etica) October 28, 2024

EL CASO

Cabe recordar que el legislador Pasión Dávila habría recortado el sueldo a uno de sus trabajadores. Según un informe de Panorama, el exasesor principal del legislador, Víctor Carlos Espinoza, contó que este le solicitó bonos de su sueldo mensual al indicar que tenía “muchos gastos”.

