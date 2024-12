La Comisión de Ética del Congreso aprobó con diez votos a favor, cero en contra y una abstención, iniciar una investigación contra el congresista José Arriola Tueros, de la bancada Podemos Perú, debido a un caso que involucra a su hijo, José Arriola Moreno.

Este último habría presentado irregularidades al identificarse como trabajador del Parlamento en entidades públicas, como el Hospital María Auxiliadora y el Gobierno Regional de Lima, según un reportaje difundido por Panorama.

El congresista Elvis Vergara intentó reformular el informe de calificación que recomendaba abrir la investigación mediante una cuestión previa, argumentando que debía ser aprobado de manera parcial.

“No he hablado con el congresista Arriola, ni siquiera he leído el informe; sin embargo, en razón de la exposición realizada por el asesor de la comisión debo señalar que el informe debería ser parcialmente aprobado…”, sostuvo. No obstante, su propuesta fue rechazada con diez votos a favor y uno en contra.

Tras este rechazo, Alex Paredes, presidente de la Comisión de Ética y miembro del Bloque Magisterial, declaró procedente la denuncia.

En un intento por frenar la investigación semanas atrás, José Arriola presentó un documento solicitando que se declarara improcedente la denuncia en su contra. Argumentó que las acusaciones eran tendenciosas, involucraban injustamente a su hijo, quien no es congresista, y buscaban dañar la honra de su familia.

El reportaje de Panorama señaló que, aunque José Arriola Moreno no figura como trabajador del Congreso, frecuentaba diariamente las instalaciones desde las 9:00 a.m., comportamiento similar al del personal oficial. Además, fuentes del programa indicaron que tenía un lugar asignado, daba órdenes e intervenía en asuntos relacionados con el despacho parlamentario.