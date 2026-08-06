Luego de una serie de críticas, Juntos por el Perú (JP) retrocedió en su decisión de designar a César Tito Rojas como su representante ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados.

Como se recuerda, el izquierdista fue presidente del comité electoral del Movimiento por la Aministía y Derechos Fundamentales (Movadef), el brazo político de Senadero Luminoso; esto además de tener una sentencia por violencia psicológica y otro tipo de antecedentes.

El diputado César Tito Rojas tiene una sentnecia por violencia psicológica. Foto: Archivo GEC

DETALLES

El martes, JP nombró ante la Junta de Portavoces a Tito Rojas como su representante en Ética. Sin embargo, luego de los cuestionamientos, el grupo parlamentario decidió cambiar la designación por la diputada Azucena Isla Rojas.

Ya en la sesión del pleno donde se votaría la nómina de los integrantes, Ernesto Zunini, vocero de JP, pidió cambiar a Isla Rojas por Jessica Pérez.

Su solicitud fue aceptada y se procedió con la votación.

Así, la Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados estará conformada por Mery Infantes (Fuerza Popular), Jessica Pérez (Juntos por el Perú), Edwin Espinoza (Partido del Buen Gobierno), Javier Cipriani (Renovación Popular), Heber López (Obras) y Harvey Colchado (Ahora Nación).

Ernesto Zunini, vocero de Juntos por el Perú, anunció que César Tito Rojas ya no sería su representante en Ética. Fotos: Diana Marcelo/@photo.gec

TAREAS

El grupo de trabajo que podría instalarse la próxima semana tendrá como primer tarea elegir a su presidente.

Bancadas como Fuerza Popular y Renovación Popular no tendrían mayor interés en presidir el mencionado grupo de trabajo, pero tampoco respaldarían una eventual presidencia de JP o de la bancada Ahora Nación.

Desde Obras indicaron a Correo que tampoco estarían interesados en presidir la Comisión de Ética.

El grupo se instalará mañana a las 9:00 a.m.

Fuentes de la Cámara de Diputados indicaron que los voceros todavía conversan para definir esa presidencia, pero todavía no hay un consenso.