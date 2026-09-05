Dos hermanas que trabajaban en un puesto de comida rápida fueron asesinadas durante un ataque registrado la noche del viernes en la zona de Pillonate, en San Martín de Porres. La agresión también dejó a tres personas heridas, quienes fueron trasladadas al hospital Cayetano Heredia para recibir atención médica.

El hecho ocurrió cerca de las 10 de la noche, cuando varios sujetos llegaron al lugar a bordo de dos motocicletas y comenzaron a disparar contra el establecimiento. Los atacantes, que según las primeras versiones llevaban el rostro cubierto, huyeron después de efectuar los disparos.

Las víctimas fueron identificadas como Irma y Miriam, hermanas que trabajaban juntas en la venta de alimentos. Ambas murieron en el lugar tras ser alcanzadas por los proyectiles, mientras que tres clientes quedaron heridos durante la agresión.

Fotos: César.grados@photo.gec

Policía investiga móvil del crimen

La Policía Nacional informó que ninguna de las dos hermanas tenía antecedentes policiales. En cambio, dos de los tres clientes heridos contarían con antecedentes, por lo que esta información forma parte de las diligencias para establecer quién pudo haber sido el objetivo del ataque.

Una de las hipótesis que se evalúa es que la agresión haya estado dirigida contra las propietarias del puesto por un posible caso de extorsión. Sin embargo, los investigadores también analizan la posibilidad de que uno de los comensales haya sido el blanco de los disparos.

Fotos: César.grados@photo.gec