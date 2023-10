La Comisión de Ética volverá a votar el informe 146 - 2023 - 2024, elaborado por la Secretaria Técnica de dicho grupo de trabajo, que recomendaba archivar la denuncia presentado por la congresista María Agüero Gutiérrez (Perú Libre) contra el legislador Guillermo Bermejo Rojas (Cambio Democrático - Juntos por el Perú) debido a que las abstenciones fueron más que los votos a favor y en contra.

En la desordenada votación, que tuvo que realizarse dos veces, cuatro parlamentarios se mostraron a favor del archivo, cinco lo hicieron en contra y seis de abstuvieron.

Jornada

En su informe, la Secretaría Técnica determinó que la denuncia contra Bermejo Rojas, por sus presuntas vinculaciones en el caso de corrupción denominado “Los Operadores de la Reconstrucción”, no podía ser procesada debido a que “no se han corroborado las imputaciones y las acciones en su contra (como el allanamiento de su vivienda y otros actos fiscales) no se deben a su accionar sino al de terceros” y, por lo tanto, no se le puede imputar vulneración a la ética parlamentaria y recomendó declarar improcedente la denuncia así como ordenar su archivo.

Niega blindaje

Horas antes de la sesión, el presidente de dicho grupo, Diego Bazán (Avanza País) aseguró que el pedido de archivamiento no se trataba de ningún blindaje al legislador.

“Nosotros hemos sido claros desde la comisión y acá no se trata de blindar absolutamente a nadie. Lo que sí es claro es que nosotros no tenemos las capacidades que tiene el Ministerio Público para determinar una responsabilidad y somos claros: si hay casos que están definitivamente en investigación y nosotros no contamos con las herramientas para encontrar responsabilidad, nosotros no vamos a ir más allá”, dijo Bazán a la prensa.