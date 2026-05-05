La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso aprobó, por unanimidad de 12 votos, presentar al pleno una moción que solicita facultades de comisión investigadora para indagar la gestión de los gobiernos regionales en todo el país.

La comisión examinará la ejecución del gasto público, los procesos de contratación de bienes, servicios y obras, la administración de bienes del Estado y el cumplimiento de funciones de autoridades y funcionarios públicos.

“La mayoría de los gobiernos regionales tienen los mismos problemas en cuanto a los expedientes técnicos mal elaborados”, sostuvo la congresista Elizabeth Medina.