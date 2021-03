La Comisión Permanente programó para este viernes 5 de febrero a las 9 a.m. continuar con la sesión en la que se debatirá y votará el informe final de la acusación constitucional presentada en contra del congresista Edgar Alarcón (Unión por el Perú) por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

Durante la sesión de este lunes, la congresista Felicita Tocto sustentó el documento que recomienda acusar por el presunto delito de enriquecimiento ilícito agravado al legislador Alarcón, quien fue denunciado por la fiscal de la Nación ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por presentar un presunto desbalance patrimonial producto de mayores gastos, por el importe de S/201.337,24, correspondiente a los periodos del 9 de junio del 2016 al 4 de julio del 2017, cuando ejerció los cargos de gerente central de Operaciones, gerente de Auditoría Especializada y vicecontralor.

Previamente, la Mesa Directiva del Congreso había exhortado al congresista a asistir a la sesión de la Comisión Permanente para ejercer su derecho a la defensa en la evaluación del informe final de la acusación constitucional. El oficio firmado por la presidenta del Legislativo, Mirtha Vásquez, destaca que los congresistas de la República tienen “la obligación moral y reglamentaria de cooperar para el normal funcionamiento de los órganos parlamentarios, evitando los actos que puedan perturbarlo”.

Tras la exposición del informe de la denuncia, Vásquez informó de la presencia de Alarcón a través de la plataforma virtual y le dio el uso de la palabra.

“He pedido el uso de la palabra para ratificarme en el oficio que he hecho llegar a su despacho el día viernes, donde digo claramente que no he sido notificado de acuerdo al reglamento del Congreso”, indicó.

“Yo, en condición de denunciado en calidad de excontralor general de la República y como tal, en su oportunidad, hice todo el trámite de apersonarme ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales [...] De las cuatro direcciones procesales no ha sido llegada ninguna notificación para asistir a este acto solemne y formal de ir a hacer mi descargo formalmente ante el Congreso. Eso es lo que estoy reclamando”, agregó.

En esa línea, Alarcón solicitó se considere su pedido ya que está “preparado” para presentar sus descargos por esta acusación.

“Quiero que consideren este tema, yo tengo preparado mi sustento, mis descargos para presentarme ante ustedes. Soy muy respetuoso de todos los procedimientos y quiero que considere que a la fecha que ustedes indiquen, yo estaré ahí, pero si se me comunica al domicilio procesal indicando de la manera oportuna”, dijo.

Ante esta solicitud, Mirtha Vásquez indicó que a fin de “cautelar el debido proceso” y al ser una Mesa Directiva que busca “garantizar el derecho a la defensa de todos los investigados de este Parlamento”, se iba a reconsiderar la solicitud.

“Se da por notificado en este acto al señor excontralor Edgar Alarcón y se convoca en este acto para la realización de la audiencia para el viernes a las 9 a.m., [donde] continuaremos con esta audiencia solo en función de garantizar el debido proceso”, sostuvo.

