Congresista Alejandra Aramayo cuestiona atención de cáncer en pacientes de regiones

Síguenos en Facebook

La congresista de Fuerza Popular Alejandra Aramayo cuestionó al Ministerio de Salud por la deficiente gestión en la atención de los pacientes con cáncer que viven en las distintas regiones del país.

La representante de Arequipa explicó que el diagnóstico del cáncer es uno de los primeros problemas que afrontan los pacientes que sobreviven a esta enfermedad que, en el 2018, acabó con la vida de 33 mil 98 peruanos, según el último informe de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (AIRC), Globocan 2018.

“La gente llega tarde a un diagnóstico adecuado. En Arequipa, por ejemplo, tenemos los hospitales del Ministerio de Salud y el SIS que no son suficientes. Además, está el hospital Honorio Delgado que funciona de referencia para Puno, Madre de Dios y Tacna. Eso genera un retraso porque, además de atender la demanda insatisfecha de Arequipa, tiene que ser referencia de regiones grandes”, sostuvo.

Añadió que la región arequipeña tiene un hospital regional de neoplásicas que aún no cuenta con los servicios clínicos para detectar esta enfermedad a tiempo, por lo que muchos pacientes se enteran que la padecen cuando está en fase avanzada.

“(El hospital) no se ha digitalizado, no tenemos médicos especialistas; toda la cadena de diagnóstico no funciona. Pese a ello, la señora Yamila Osorio, muy voceada para cargos en el Gobierno, devolvió 150 millones de soles sin ejecutar el presupuesto destinado a la salud, lo que constituye un prejuicio muy grande”, reclamó.

Otro de los problemas que enfrentan los pacientes de cáncer es el acceso al medicamento. Según la parlamentaria, la carencia de protocolos entre hospitales hace que un enfermo de cáncer en las regiones deban esperar un “archipiélago de procedimientos administrativos” para que la medicina llegue a sus manos.

Asimismo, el “Plan Esperanza”, implementado en 2012 para garantizar el acceso de atención integral a la población, no ha incluido nuevos medicamentos innovadores desde entonces y solo funciona en Lima, porque todavía no ha sido descentralizado. Frente a esta realidad, muchos deben comprarlos en farmacias particulares.

“No se tienen protocolos establecidos entre nosocomio y nosocomio que atienden a los pacientes de cáncer, una enfermedad con alto índice de mortalidad. Además, algunos dan un diagnóstico errado porque no pueden ser detectadas a tiempo y se equivocan en otorgarles un tratamiento como si fuera otra enfermedad. Por ejemplo, se confunde el lupus con el cáncer de piel”, subrayó.

Finalmente, la legisladora exhortó a la titular del sector, Zulema Tomás, a implementar equipos de fortalecimiento de capacidades en los gobiernos regionales, encargados de ejecutar el 100% del presupuesto destinado al sector.