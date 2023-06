El congresista de Acción Popular, Edwin Martínez, indicó que el actual Congreso “se ha hecho respetar” luego de varios intentos del Legislativo - en la era Pedro Castillo - por disolverlo.

“Este Congreso, a pesar de su inexperiencia y de las muchas falencias, se ha hecho respetar. No nos hemos sometido a la disolución de Pedro Castillo ni a las marchas que buscaban cerrar el Parlamento. Hemos puesto al Tribunal Constitucional que después de muchos años se ha recuperado”, dijo a RPP.

“A pesar de todo escogimos a un nuevo defensor del Pueblo y no hemos hecho una sola ley que beneficie a los poderosos económicamente”, añadió.

Edwin Martínez también dijo que su incidente en Arequipa se dio por un grupo que se denomina ‘Los autoconvocados’.

“Yo he ido varias veces a Apipa y José Luis Bustamante. En la reunión (con la población) ya ha habido ciertos altercados, ellos no sé si lo han tratado de entender, pero los dirigentes me buscaron hace mes y medio. Hemos ido al Ministerio de Vivienda y destrabamos un proyecto de 180 millones de soles que beneficia a más de 70 000 familias en ese sector. La gente no ha entendido que el trabajo realizado es justamente para que puedan tener un servicio fundamental de agua y desagüe”, explicó.

