José Balcázar, congresista de Perú Libre, reveló que mantiene comunicación telefónica con Vladimir Cerrón, quien está prófugo de la justicia desde octubre del año pasado cuando fue condenado a prisión por el caso Aeródromo Wanka.

Según el legislador, Cerrón lo llama desde su “número original”, además, afirmó que el exgobernador regional de Junín sí le respondería el teléfono si lo llama en cualquier momento.

En ese sentido, Balcázar comentó que le parece raro que la PNP no lo ubique, pese a que “todo el mundo habla con él”.

“Ahí el Poder Judicial tiene que hacer su trabajo, no echarle la culpa a nadie, y la Policía también. Si yo marco a Cerrón en este momento, él me contesta. Eso quiere decir que ellos tienen el número original del señor Cerrón y todo el mundo habla con él. No siempre (me comunico con él), pero siempre me llama”, refirió Balcázar.

“No hay ningún problema de comunicarse (con Cerrón), el problema es por qué la Policía no lo llama”, añadió .

Vladimir Cerrón fue condenado condenado a tres años y seis meses de cárcel efectiva por su participación en la suscripción del contrato para la construcción del referido aeródromo.

Según el exjuez anticorrupción, Emiliano Ramos, la Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios declaró en su sentencia que, Cerrón no solo firmó el contrato el 4 de junio de 2014, sino que también participó en fases previas, declarando de interés regional la construcción del aeródromo. La sala determinó que su actuación fue crucial para llevar a cabo el proyecto, violando leyes y decretos legislativos.

El contrato, que favorecía al Consorcio Aeródromo Regional Wanka, incluyó la colaboración de Luis García Morón, consolidando la colusión. La responsabilidad penal de Cerrón quedó suficientemente acreditada, según la sentencia.

Durante los alegatos de clausura, tanto el representante del Ministerio Público como el Procurador Público argumentaron que el plazo legal para la prescripción de la acción penal aún no se había cumplido.

“Según ellos, los actos de colusión datan no solo del 26 de julio de 2013, sino también desde la firma del contrato el 4 de junio de 2014, por lo que aún no habrían transcurrido los 10 años requeridos para la prescripción, computándose desde la referida fecha y concluyendo ese plazo mañana 4 de julio”, señaló Ramos.

