La congresista Kira Alcarraz (Somos Perú-Partido Morado), durante la sesión de la Mesa de Mujeres Parlamentarias, confesó que es chofer de mototaxi, a la cual se dedicó por años, y que sufrió la agresión de muchos choferes.

“Me tocó pelearme con los mototaxistas, soy chofer de mototaxi. Muchos no lo saben, pero yo manejo un mototaxi. Los días domingos, aunque no lo crean, hago mi mercado en el mototaxi”, sostuvo la parlamentaria.

En esa línea, Alcarraz sostuvo que ha sufrido la agresión de los choferes mototaxistas, quienes le cerraban el paso y le decían que se dedique a la cocina.

“Yo los pechaba. Nunca permití que ningún hombre me falten el respeto. Soy profesora de baile, soy administradora; no saqué mi título por la falta de dinero. He sido de todo”, añadió la legisladora.

Luego, agregó que, antes de ser congresista, durante la época de la pandemia, formó su olla común gracias a la ayuda de muchos de sus vecinos y que ha dejado un legado en su jurisdicción.

“Soy una de las tantas que hemos luchado para llegar donde estamos. No existe el no se puede, solo es voluntad”, sentenció ante el resto de legisladoras, donde estuvo presente la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva.

