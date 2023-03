La congresista Magaly Ruíz (Alianza por el Progreso) no permitió que la prensa haga preguntas en torno a la grave denuncia que se realizó en su contra. Aseguró que pretenden “difamarla” al señalarla como responsable del recorte de sueldos a los trabajadores de su despacho.

“En conversaciones de terceros no me tengo que meter absolutamente nada. Yo no tengo que responder por terceros, respondo por mi persona. Vengo a decir: ‘no estoy en ese chat, preséntenme las pruebas correspondientes’”, expresó en declaraciones a la prensa.

Sin embargo, cabe precisar que la legisladora no respondió preguntas de la prensa local. “Lo que reclama ahorita [Carlos Marina Puscan] es su reincorporación. Por eso vuelvo a decir, lo está haciendo por un tema de trabajo, pero no le voy a permitir que manche honras. Yo no voy a responder por terceros”, dijo.

Ruíz señaló que el extrabajador fue despedido de su despacho por un tema de rendimiento. “Voy a rechazar categóricamente esa mancha hacia mi honra como persona y madre que tiene hijas. Voy a rechazar rotundamente que este señor haya tratado de difamar. Es una denuncia subjetiva con el único objetivo personal en el tema laboral”, subrayó.

“Cuando él fui despedido porque no contamos con la confianza, cuando no hay ese rendimiento dentro del despacho, decidimos evaluarlo y darle por concluida la confianza a este colaborador”, añadió.

Congresista Magaly Ruíz rechaza denuncia de recorte de sueldos. (Video: Canal N)