La congresista María Agüero confirmó que dio positivo al COVID-19 y realizará trabajo remoto. De este modo, se convirtió en la legisladora número 18 que da positivo al nuevo coronavirus.

A través de su cuenta en Twitter, la parlamentaria oficialista señaló que guardará descanso médico, aunque realizará trabajo remoto. También pidió no bajar la guardia “ni un instante”.

“Debo informar que he dado positivo a Covid-19 por eso guardaré descanso médico, pero eso no será excusa para desligarme de mis deberes. No bajemos la guardia ni un instante. ¡Gracias por su preocupación!”, escribió en la red social.

🚨👉 Debo informar que he dado positivo a Covid-19 por eso guardaré descanso médico, pero eso no será excusa para desligarme de mis deberes. No bajemos la guardia ni un instante. ¡Gracias por su preocupación! @larepublica_pe @exitosape @BancadaPLibre @willaxtv @PTV_Noticias — María Agüero Gutiérrez (@MariaAguerogut1) January 28, 2022

De esta manera, Juárez es la legisladora número 18 que da positivo al nuevo coronavirus desde diciembre del 2021, en el contexto del avance de la tercera ola ocasionada por la variante Ómicron.

El último jueves la congresista Heidy Juárez (Alianza para el Progreso) anunció que dio positivo al COVID-19. La legisladora aseguró que permanece en aislamiento y ha suspendido su semana de representación.

Otros congresistas que dieron positivo a COVID-19:

Guillermo Bermejo (Perú Democrático).

Sigrid Bazán (Juntos por el Perú).

Alejandro Cavero (Avanza País).

Gladys Echaíz (Alianza para el Progreso).

Alejandro Soto Reyes (Alianza para el Progreso).

Héctor Acuña (Alianza para el Progreso).

Diana Gonzales (Avanza País).

Hernando Guerra García (Fuerza Popular).

Rosselli Amuruz (Avanza País).

Susel Paredes (Partido Morado)

Jaime Quito (Perú Libre)

Elizabeth Taipe (Perú Libre)

Kira Alcarráz (Somos Perú)

Eduardo Salhuana (APP)

María del Carmen Alva (Acción Popular)

Milagros Jáuregui (Renovación Popular)