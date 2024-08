La congresista María Agüero tuvo que abordar un patrullero en medio de una lluvia de huevos y botellas, muestra de rechazo de los estudiantes y padres de familia del colegio Independencia Americana.

El hecho ocurrió ayer, cuando la legisladora acudió a la institución educativa sin previa invitación y tampoco con alguna comunicación anticipada a la dirección.

Según informó el personal docente, la congresista acudió al colegio para aclarar la situación, sin embargo, en declaraciones para Correo, los alumnos informaron que Agüero salió sin disculparse, ante la negativa del plantel educativo.

Los padres de familia habían convocado a un plantón en los exteriores del colegio a las 11:00 horas, pero al ver a la parlamentaria le increparon por sus declaraciones y le exigieron, en medio de gritos, se fuera del colegio. María Agüero se vio obligada a abandonar rápidamente el centro educativo, acompañada por agentes de la Policía Nacional del Perú, en medio de una lluvia de huevos.

“Rechazamos las declaraciones de la congresista. Somos estudiantes y queremos la mejoría de nuestro colegio para una mejor sociedad y solicitamos unas disculpas públicas. Nosotros nos hacemos respetar porque tenemos una historia grande, Independencia y Arequipa se respeta”, mencionó Jaime Guido, alcalde escolar del plantel educativo.

Los docentes compartieron este malestar y esperan las disculpas públicas a nivel nacional, ya que desprestigia el nombre de Arequipa y de los emblemáticos colegios. Sumado a ello, Pilar Yanquiche, docente en laboratorio, aseguró que la legisladora la habría amenazado, por lo que tomará las medidas legales.

“Me dijo que me voy a ir, de qué manera me botará, no lo sé. Por el cargo que tiene en el Congreso, puede hacer algo en contra de mí, como profesional, como persona de este prestigioso colegio donde trabajo”, relató.

A este rechazo a María Agüero, se suma la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, que emitió un comunicado, en el que calificó de ofensiva sus declaraciones de no sentirse arequipeña. Mediante el escrito, declararon persona no grata a María Agüero por menospreciar la identidad y el legado de Arequipa.

Cabe resaltar que la congresista María Agüero emitió un comunicado asegurando que sus palabras fueron tergiversadas y que no era su sentir.

Como se sabe, la congresista de Perú Libre informó en una entrevista en el 2021, que no se siente arequipeña y trataba de ocultar su origen cuando se encontraba en Estados Unidos, país al que ingresó como ilegal.





