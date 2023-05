El congresista Jorge Montoya (Renovación Popular) se mostró enfático en su posición de rechazo a los migrantes que huyen de Chile para ingresar al Perú. Instó a las autoridades policiales a no dejarse avasallar por los extranjeros y que, según amerite el caso, usen las armas para defenderse.

Montoya, durante su intervención en el Pleno a donde asistió el ministro del Interior, Vicente Romero, señaló que Chile ha tenido una actitud inamistosa con Perú a través de su política migratoria

“Una reacción tardía tanto diplomática como de seguridad en la frontera. Las imágenes muestran un desorden en la frontera, lo que ha pasado es una serie de migrantes que se convierten en vándalos - porque debe haber de todo en esos grupos- atacando a la Policía, persiguiéndolos y tirándoles piedras, y los policías corriendo, eso es vergonzoso”, dijo.

Montoya recordó que la Policía tiene una regla de empleo de fuerza y debió utilizarla ante los migrantes violentos. “Esa regla da la posibilidad de usar las armas, así que en defensa propia debieron hacer uso de ellas. Ustedes están para defender la seguridad y tranquilidad nacional, no para pasearse y correr de los manifestantes”, acotó.

El legislador también mencionó que las actitudes de Chile sobre su política migratoria es un acto populista para aquel país, sin embargo, genera un conflicto en el Perú (ya que migrantes intentan entrar a territorio peruano).

Montoya enfatizó que no hay forma que los migrantes sean recibidos en el Perú. “Esto va a durar más, la única solución que veo es que los migrantes de Chile, vía aérea, retornen a sus países de origen. No podemos hacernos de un problema que no es nuestro”, finalizó.